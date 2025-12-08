Từ chiều 7/12, nhiều trang fanpage chia sẻ các đoạn video kèm tiêu đề giật gân như "Công an bắt giữ khẩn cấp MC Quyền Linh vì bán hàng kém chất lượng", "Quyền Linh chính thức bị còng tay"... Trong các clip này, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông có gương mặt giống MC Quyền Linh đang bị lực lượng chức năng khống chế.

Tuy nhiên, khi phân tích kỹ các chuyển động khuôn mặt và chi tiết trong video, nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra đây là sản phẩm của công nghệ deepfake - kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra nội dung giả mạo có độ chân thực cao.

MC Quyền Linh.

Dù một bộ phận khán giả đã chỉ ra tính chất giả mạo của video, vẫn còn không ít người tin đây là sự việc có thật và lan truyền thông tin sai lệch. Tình trạng này buộc MC Quyền Linh phải nhanh chóng có động thái phản hồi.

Trong buổi livestream tối 8/12, nam nghệ sĩ cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn thắc mắc từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả.

Nam MC khẳng định thông tin anh bị bắt giữ hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Anh có lịch công tác tại Hà Nội và tham gia làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam, hoàn toàn không có chuyện như đang được lan truyền trên mạng.

MC Quyền Linh chia sẻ về sự việc:

Quyền Linh nhấn mạnh gần đây có nhiều nghệ sĩ trở thành nạn nhân của công nghệ deepfake. Hình ảnh, giọng nói của nghệ sĩ bị kẻ xấu lợi dụng để tạo ra các nội dung sai sự thật. Anh kêu gọi khán giả cần tỉnh táo, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

Trường hợp của MC Quyền Linh không phải là đơn lẻ. Trong những tháng gần đây, hàng loạt nghệ sĩ Việt Nam đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo sử dụng công nghệ AI.

Mới đây, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh cũng phải lên tiếng đính chính sau khi xuất hiện hàng loạt bài viết với nội dung "Nhật Kim Anh bỏ trốn khỏi cơ quan điều tra", "Nữ ca sĩ bị khởi tố vì hành vi lừa đảo"... Những thông tin hoàn toàn bịa đặt này khiến nữ nghệ sĩ và gia đình phải đối mặt với nhiều phiền toái.

Các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm đều đã nhiều lần cảnh báo tình trạng hình ảnh và giọng nói bị sao chép bằng AI để quảng cáo cho các sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là các dự án lừa đảo.

Trước đó, hồi tháng 8, diễn viên Đại Nghĩa, Quốc Trường, Lý Hải đã đồng loạt "kêu cứu" khi phát hiện kẻ gian sử dụng công nghệ AI để ghép giọng và khẩu hình của họ vào các video kêu gọi đầu tư tài chính, quảng bá các dự án bất động sản không có thật.

Minh Dũng

