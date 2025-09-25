Toàn bộ khung xương chậu bị tổn thương nặng được tái tạo bằng công nghệ in 3D cá thể hóa, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam.

15 bác sĩ, 20 giờ phẫu thuật đưa bệnh nhân vượt qua cửa tử

Bệnh nhân T.T, 38 tuổi, bị khối u ác tính ăn mòn gần như toàn bộ xương chậu trái, kèm di căn phổi giai đoạn III. Sau bốn chu kỳ hóa trị, khối u có đáp ứng, nhưng để loại bỏ triệt căn, lựa chọn duy nhất là cắt bỏ toàn bộ xương chậu trái.

Các bác sĩ Vinmec nhận định: Xương chậu không chỉ kết nối cột sống và chi dưới, mà còn bảo vệ hàng loạt cơ quan sống còn: bàng quang, trực tràng, hệ mạch máu - thần kinh nuôi dưỡng đôi chân. Nếu mất đi xương chậu, bệnh nhân vừa không thể vận động, vừa có nguy cơ rối loạn các chức năng sinh tồn cơ bản.

Hình ảnh ca phẫu thuật tái tạo xương chậu đầy căng thẳng của đội ngũ bác sĩ Vinmec

Trong tình thế tưởng chừng bế tắc, BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng - Trưởng khoa Phẫu thuật u xương và phần mềm, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City (Hà Nội) đã đưa ra một quyết định táo bạo: tái tạo toàn bộ xương chậu cho chị T. bằng implant titan in 3D cá thể hóa.

“Trên thế giới, số ca tái tạo toàn bộ xương chậu thành công không nhiều, chỉ được thực hiện ở các nước có nền y học tiến tiến. Tại Việt Nam, Vinmec là một trong những hệ thống y tế tiên phong và ca phẫu thuật của chị T. mới là ca thứ 6 được Vinmec thực hiện bằng kỹ thuật này”, BS. Sáng cho biết.

Ca đại phẫu diễn ra căng thẳng như một cuộc “marathon trong phòng mổ” kéo dài suốt 20 giờ đồng hồ, huy động 15 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa: chấn thương chỉnh hình, ung bướu, ngoại tổng quát, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, tiết niệu, tiêu hóa, mạch máu… Mỗi kíp đảm nhận một phần quan trọng, phối hợp nhịp nhàng đến từng chi tiết.

Ca phẫu thuật càng khó khăn khi khối u xâm lấn toàn bộ xương chậu trái, bám sát hệ mạch máu và thần kinh lớn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới bệnh nhân mất máu không kiểm soát, liệt hai chi dưới hoặc tổn thương các cơ quan sống còn như bàng quang, trực tràng. Ê-kíp buộc phải vừa cắt bỏ khối u triệt để, vừa phải bảo tồn tối đa chức năng sinh tồn, lại vừa chuẩn bị “dọn đường” cho implant titan in 3D cá thể hóa được đặt vào chính xác đến từng milimet.

Khi chiếc implant titan in 3D - được thiết kế dựa trên dữ liệu CT, MRI của bệnh nhân - ăn khớp hoàn hảo với cơ thể bệnh nhân, căng thẳng mới dần được giải tỏa. Sau gần một ngày cận kề ranh giới sinh tử, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi ung thư mà còn giữ lại được khả năng vận động. Thành tựu này được đánh giá là mở ra một trang mới cho điều trị ung thư xương tại Việt Nam.

Người tiên phong đưa công nghệ in 3D trong y học về Việt Nam

Ít ai biết rằng, đằng sau ca mổ đặc biệt này là hành trình hơn 15 năm dấn thân không ngừng nghỉ của BS. Nguyễn Trần Quang Sáng và các đồng nghiệp tại Hệ thống Y tế Vinmec.

BS. Nguyễn Trần Quang Sáng

Những năm đầu sự nghiệp, BS. Sáng thường ám ảnh khi chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư chỉ 10-14 tuổi phải cắt cụt chi để giữ lại mạng sống. Tương lai đóng sập, nhiều em rơi vào trầm cảm, từ chối điều trị. Chính nỗi day dứt ấy đã thôi thúc anh và đồng nghiệp đi tìm con đường mới.

Ý tưởng sử dụng công nghệ in 3D để tái tạo xương đến với anh từ những ngày tu nghiệp tại Nhật Bản. Chứng kiến bệnh nhân phục hồi vận động sau ca thay xương bằng implant in 3D, anh thầm nghĩ: “Người Nhật làm được, tại sao Việt Nam lại không thể? Người Việt cũng xứng đáng được tiếp cận những kỹ thuật y học hiện đại nhất”.

Trở về nước, BS.Quang Sáng bắt đầu thuyết phục đồng nghiệp và hội đồng chuyên môn về một công nghệ mới. Những ngày đầu, nhiều người cho rằng đó là “canh bạc” quá rủi ro. Nhưng với niềm tin và sự kiên trì, anh cùng ê-kíp tại Vinmec đã bắt tay vào thực hiện những ca bảo tồn chi đầu tiên bằng công nghệ in 3D.

Một trong những dấu mốc đặc biệt là ca thay toàn bộ xương đùi cho một bệnh nhi ung thư - lần đầu tiên tại Việt Nam. Sáu năm sau, em không chỉ khỏe mạnh mà còn lập gia đình, sinh con, có công việc ổn định. Gần đây, Vinmec tiếp tục ghi dấu ấn với ca thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới bằng công nghệ đột phá này.

Nếu trước đây, gần như 100% bệnh nhân ung thư xương buộc phải cắt cụt chi, thì nay, tại Vinmec, tỉ lệ bảo tồn tại chi đạt tới 80-90%. Dưới sự dẫn dắt của BS. Sáng, Vinmec đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật thay thế xương phức tạp bằng công nghệ in 3D - từ xương chậu, xương đùi cho đến cả lồng ngực titan.

Nền tảng này đưa Vinmec trở thành trung tâm hàng đầu tại Việt Nam trong ứng dụng công nghệ in 3D vào y học.

Đáng chú ý, Vinmec còn hợp tác với các kỹ sư và viện nghiên cứu để liên tục cải tiến kỹ thuật, thiết kế implant ngày càng chính xác, bền vững và an toàn hơn cho bệnh nhân. Hành trình này không chỉ ghi dấu tên tuổi của một bác sĩ tiên phong, mà còn khẳng định vị thế Vinmec như một điểm sáng trong bản đồ y khoa khu vực.

“Tôi luôn tâm niệm, nghề y chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, mà là hành trình viết lại số phận, để người bệnh không chỉ tồn tại, mà còn được sống một cuộc đời trọn vẹn”, BS. Sáng chia sẻ.

Thế Định