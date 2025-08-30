Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) vừa xử trí thành công trường hợp áp xe gan hiếm gặp do dị vật đường tiêu hóa gây ra. Người bệnh là ông N.T.H (58 tuổi, trú tại phường Bảy Hiền, TPHCM), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng kéo dài, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Khoảng một tháng trước khi vào viện, ông H. thường xuyên đau bụng quanh rốn kèm nôn 2-3 lần/ngày và tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Khi vào bệnh viện, ông được ghi nhận có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và xuất hiện nhiễm trùng ổ bụng.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một mảnh xương nhỏ xuyên qua thành đại tràng tại góc gan, găm vào nhu mô gan hạ phân thùy V, tạo ổ áp xe kích thước 56x36mm, kèm viêm dày thành đại tràng vùng góc gan. Đây là nguyên nhân chính gây ra ổ nhiễm trùng nguy hiểm.

Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật nội soi, lấy dị vật và xử lý ổ áp xe thành công.

BS.CK1. Nguyễn Anh Tùng - Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện, cho biết - sau phẫu thuật, bệnh nhân đáp ứng với điều trị, tình trạng dần ổn định và được chuyển sang Khoa Ngoại Tiêu hóa để tiếp tục điều trị.

Hiện, các triệu chứng nhiễm trùng của ông H. đã cải thiện rõ, chức năng gan - thận dần ổn định, sức khỏe hồi phục tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo trong ăn uống cần đặc biệt lưu ý, tránh để xương, nhất là xương cá lọt vào đường tiêu hóa, vì có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bên cạnh đó, khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, người dân cần đến bệnh viện thăm khám sớm, không nên tự ý dùng thuốc tại nhà để tránh nhập viện muộn, khiến việc điều trị khó khăn và nguy cơ biến chứng tăng cao.

