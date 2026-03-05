Sau khi sinh ba 3 bé út, chị Thảo thừa nhận chị sinh hoạt rất thất thường vì lịch trình hoàn toàn phụ thuộc vào con. Nếu con ngoan ngoãn thì 0h chị được ngả lưng. Nếu hôm nào con quấy khóc thì phải 1-2h chị mới chợp mắt. Nhưng đều đặn, 5h30, chị thức dậy để gọi các bạn lớn chuẩn bị tới trường.

"So với việc chăm sóc 5 bạn lớn khi mới sinh thì việc chăm sóc 3 bé trai một lúc vất vả hơn rất nhiều. Tôi cũng quen với việc 'ăn đứng - ngủ ngồi'", chị Thảo tâm sự.

32 tuổi là mẹ của 8 con

Chị Thảo và anh Trần Văn Sinh (37 tuổi) kết hôn năm 2012. Họ từng có thời gian dài vào TPHCM để làm ăn. Năm 2021, do dịch Covid-19 bùng phát, cặp đôi đưa con về quê rồi dồn vốn liếng mua chiếc xe container để anh Sinh chuyển nghề tài xế đường dài.

"Anh chạy xe hàng dọc Bắc - Nam, qua các cửa khẩu. Cứ rảnh một chút là anh về nhà thăm con. Tuy ở xa nhưng chồng mình vẫn luôn gọi điện hỏi han, quan tâm vợ con", chị Thảo kể.

5 bạn nhỏ đầu tiên, chị Thảo đều có thai kỳ khỏe mạnh và sinh thường thuận lợi. Mỗi lần chị Thảo sinh con đều có mẹ đẻ, mẹ chồng thay nhau chăm sóc nên không quá vất vả.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình trước khi chị Thảo sinh 3 bé út

Mang thai lần thứ 6, trong một lần siêu âm, chị Thảo được bác sĩ thông báo đang mang song thai. Tin vui khiến đại gia đình vừa mừng vừa lo cho sức khỏe của mẹ và các bé. Từ đó, chị đi khám định kỳ để theo dõi sự phát triển của con và sắm sửa đồ sơ sinh theo từng cặp.

Đến tuần thai thứ 33, chị bất ngờ chuyển dạ và được chỉ định mổ cấp cứu do cổ tử cung mở nhanh. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ phát hiện chị không mang thai đôi mà là thai ba. Hai bé đầu nặng 2,1kg, bé còn lại nặng 2kg.

Nghe bác sĩ thông báo, chị Thảo không khỏi ngỡ ngàng. “Khi tôi tỉnh táo lại, bác sĩ giải thích có hai bé là cặp song sinh cùng trứng nằm che lấp nhau nên siêu âm rất khó phát hiện. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp. May mắn là 4 mẹ con đều khỏe mạnh, bình an”, chị xúc động nhớ lại.

Khi chị sinh, chồng đang ở xa. Nghe người nhà báo tin, anh lo lắng khôn cùng, vội về thăm vợ con.

3 bé trai sinh ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

Thời gian sau sinh, chị Thảo gầy rộc. Đây là lần đầu tiên chị Thảo sinh mổ nên đau hơn hẳn 5 lần sinh thường.

Anh Sinh thương vợ nhưng anh là trụ cột kinh tế nên không thể nghỉ dài, vẫn phải lên đường làm ăn. Anh động viên vợ giữ sức khỏe, anh sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho con.

Gia đình nội, ngoại ở gần, đông anh chị em nên mọi người thay nhau qua lại chăm sóc. Mẹ chồng chị Thảo (60 tuổi) là người túc trực ban đêm phụ pha sữa, chăm cháu.

"Mình sinh ra trong gia đình 7 anh chị em. Gia đình khi ấy không giàu có nhưng anh chị em yêu thương, chăm sóc, đùm bọc nhau. Sau này trưởng thành, mọi người cùng nhau chăm bố mẹ - rất đầm ấm. Đó cũng là lý do khiến mình thích có đông con", chị Thảo kể.

"Chỉ cần con không ốm, mỗi ngày đều hạnh phúc"

Chị Thảo cho biết, 3 bạn út khá ngoan nhưng việc chăm cùng lúc 8 đứa con là "cuộc chiến".

Giữa nhà là 3 chiếc võng mắc thành hình tam giác để người mẹ tiện xoay xở với ca sinh ba. Mỗi đêm, chỉ cần 1 bé giật mình tỉnh giấc khóc là cả 3 bé đều khóc thét, "không ai chịu ai". Các bé lớn hơn cũng trằn trọc khó ngủ vì tiếng khóc.

Nhưng sau hơn nửa năm, dường như 5 bé lớn "trưởng thành vượt bậc". Ngoài giờ học, 3 bé trai 13 tuổi, 12 tuổi và 9 tuổi có thể nấu cơm, quét nhà, bế em, phụ mẹ bán hàng… Bé trai thứ 4 mới 6 tuổi cũng biết pha sữa, đẩy võng cho em. Bé gái thứ 5 nghe em khóc là gọi người lớn.

"Tôi chỉ sợ nhất lúc con ốm", chị Thảo tâm sự. Đã có đêm, nhìn các con đồng loạt ho, chị đau thắt ruột, bất lực mà khóc nhưng rồi lại tự động viên bản thân, phải cứng rắn để lo cho con. Chị cũng biết, dù không ở gần nhưng chồng chưa bao giờ ngừng cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Chị Thảo bên 8 con

Ông bà nội ngoại, cậu, mợ của các bé qua lại liên tục để phụ chị Thảo. Gần đây, các con cứng cáp hơn, chị Thảo có thêm thời gian bán hàng online. Chị tính toán, chi phí sinh hoạt của gia đình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, trong đó 1/3 được dành cho việc chăm sóc 3 bé út.

"Nuôi 8 con thì không dễ dàng nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng chăm con công bằng. Chỉ cần con không ốm, thấy 8 anh em chơi với nhau mỗi ngày, tôi đều hạnh phúc", chị tâm sự.

"Tết vừa rồi, tôi sắm sửa quần áo, giày dép mới cho các bé. Chỉ tiếc là em còn nhỏ nên 5 bạn lớn không được đi chơi nhiều. Tới mùng 1 Tết bố về, lũ trẻ vui như hội, tíu tít cả ngày", chị kể.

Những ngày qua, câu chuyện về gia đình 8 con của vợ chồng chị Thảo được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chị Thảo cũng đọc được những bình luận trái chiều về việc sinh đông con. Có người cho rằng: "Người mẹ này 'không thương bản thân'"; "quá đông con thì cả gia đình vất vả".

Nhìn sang 3 đứa trẻ ngủ ngon lành trên võng, chị cười: "Con cái là lộc trời cho. Dù ai nói gì thì vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc vì có các con đến bên đời. Chúng tôi sinh con ra và có trách nhiệm đem tới cuộc sống tốt nhất trong khả năng cho con".

Cũng theo chị Thảo, hai vợ chồng quyết định sẽ dừng lại ở 8 con để nuôi dạy cho tốt.