- Chị từng là một trong những gương mặt đẹp của sân khấu và màn ảnh. Hôm nay, khi soi gương mỗi sáng chị nhìn thấy điều gì trước tiên: những nếp nhăn, mái tóc bạc hay một người phụ nữ bình yên hơn ngày trước? Minh Trang có còn sợ tuổi già?

Minh Trang năm 1990 trên bìa báo qua ống kính của nhiếp ảnh gia Hồng Nga (ảnh giữa) và trong vở "Gái giang hồ quốc tế" (bên phải) với nghệ sĩ Thành Hội, đạo diễn Công Ninh.

Cảm ơn bạn đã dành lời khen, từng là một trong những gương mặt của điện ảnh và sân khấu nhưng tôi nghĩ thời ấy, các nghệ sĩ ai cũng có nét đẹp riêng, bởi họ luôn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng trong từng vai diễn. Riêng tôi, sự hồn nhiên, trong sáng với nghề luôn được nuôi dưỡng. Vì vậy, ngay cả khi thức dậy và thấy mình có nhiều nếp nhăn hơn, tóc bạc thêm, tôi vẫn cảm thấy bình yên. Tôi tin chắc mình sẽ vẫn đẹp trong những vai diễn của tuổi già.

- Ở tuổi này, điều gì khiến chị lo lắng nhất về sức khỏe? Sau tuổi 60, nhiều nghệ sĩ bắt đầu đối diện với bệnh tật, những cơn đau và việc phải sống chậm lại. Chị có từng trải qua giai đoạn khiến mình nhận ra sức khỏe quan trọng hơn tất cả và chăm sóc bản thân như thế nào ở Singapore?

Tuổi già là quy luật của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi. Tôi cũng từng có giai đoạn phải đối diện với bệnh tật và nhận ra sức khỏe vô cùng quan trọng, bởi không có sức khỏe sẽ không làm được gì cho dù có đam mê đến đâu. Quan trọng là mình đối diện với điều đó như thế nào và lấy gì làm nghị lực sống. Trong tôi, ngọn lửa đam mê với nghề chưa bao giờ dừng lại. Nó luôn âm ỉ, chờ đợi và khi có cơ hội mình phải biết nắm bắt.

NSƯT Minh Trang hiện tại.

- Có khi nào chị thấy mình cô đơn giữa Singapore? Gần 30 năm sống ở Singapore, chị nói gia đình là điểm tựa lớn nhất. Có bao giờ có những ngày rất nhớ Hà Nội, nhớ Sài Gòn, nhớ sân khấu đến mức chỉ muốn mua vé máy bay về Việt Nam?

Tôi đã sống ở Singapore gần 30 năm nhưng chưa bao giờ có cảm giác xa Việt Nam, bởi ở đó tôi còn có gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và trên hết là tình yêu dành cho nghệ thuật. Tôi luôn nhớ về Hà Nội và Sài Gòn, nơi tôi sinh ra, lớn lên và đã cho tôi nhiều thứ, cùng bao kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời nghệ thuật và tôi luôn muốn nắm bắt những cơ hội để trở về.

- Minh Trang của hôm nay khác gì cô gái Minh Trang tuổi 30? Nếu được gặp lại Minh Trang ở thời đỉnh cao của sân khấu 5B, chị sẽ nói với cô gái ấy điều gì? Có điều gì chị muốn giữ lại và có điều gì chị ước mình buông xuống sớm hơn?

Tuổi 60 phải khác tuổi 30 nhiều chứ nhưng điều tôi luôn muốn giữ lại là đam mê và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó là quãng đời làm nghề rất đẹp của tôi và tôi sẽ không bao giờ đứng lại.

- Điều gì chị còn nợ bản thân? Chị từng chọn gia đình thay vì ở lại với hào quang sân khấu và nhiều lần nói mình chưa bao giờ hối tiếc. Nhưng ở tuổi này, chị còn một ước mơ nào dành riêng cho mình, không phải cho chồng con hay khán giả?

Như tôi đã từng nói, gia đình và nghệ thuật là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng là phụ nữ, sau khi có gia đình phải biết cân bằng cuộc sống, biết mình đang ở đâu và làm gì cho thích hợp với từng thời điểm. Tôi luôn có một ước mơ trước khi dừng cuộc chơi sẽ có một vai diễn thật hay trên sân khấu hoặc điện ảnh như một lời chào và lời cảm ơn gửi đến những khán giả thân thương đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt bao nhiêu năm qua.

NSƯT Minh Trang Giữa thập niên 1980, làng nghệ thuật Hà Nội xuất hiện diễn viên trẻ Minh Trang sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười tươi và lối diễn xuất đằm thắm, tinh tế. Chị nhanh chóng được giao nhiều vai chính trên sân khấu kịch cũng như trong các bộ phim điện ảnh của thời kỳ ấy. Không ồn ào, không tạo nên những cơn sốt ngôi sao, Minh Trang chinh phục khán giả bằng sự chân thật trong từng vai diễn và một phong cách rất riêng: nhẹ nhàng nhưng giàu nội lực. Khi chuyển vào TPHCM hoạt động nghệ thuật, Minh Trang là một trong số ít nữ diễn viên mang giọng Hà Nội vẫn tạo được chỗ đứng vững vàng trên sân khấu kịch phía Nam. Tại sân khấu 5B Võ Văn Tần, chị để lại dấu ấn sâu đậm với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ của Tào Ngu. Đây được xem là một trong những vai diễn nổi bật trong sự nghiệp sân khấu của Minh Trang. Bên cạnh Lôi Vũ, Minh Trang còn ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn trên sân khâu kịch cả nước như Đêm họa mi, Hà My của tôi, Tôi và chúng ta, Gái giang hồ quốc tế, Một cuộc đời bị đánh cắp... cùng nhiều tác phẩm khác. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Minh Trang cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Nơi bình yên chim hót, Người trong cuộc, Thành phố có người... Đặc biệt, vai diễn trong Mê Thảo - Thời vang bóng góp thêm một dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường nghệ thuật của chị. Vai bà Năm trong phim Bà già đi bụi (2024), chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một trong những vai diễn mới của NSƯT Minh Trang và cũng là vai diễn mà chị rất yêu thích. Ở cả sân khấu lẫn phim ảnh, Minh Trang luôn mang đến cảm giác chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc. Điều khiến khán giả nhớ đến chị không chỉ là nhan sắc thanh tú, nụ cười rạng rỡ mà còn là phong thái nền nã của một diễn viên được đào tạo bài bản. Chị thuộc lớp nghệ sĩ luôn đặt vai diễn lên hàng đầu, không chạy theo sự hào nhoáng mà bền bỉ cống hiến cho nghề. Dẫu thời gian đã trôi qua, nụ cười ấy vẫn gợi lên nhiều ký ức đẹp về một thế hệ nghệ sĩ đã góp phần làm nên diện mạo của sân khấu và màn ảnh Việt Nam trong những năm 1980, 1990.

Hình ảnh đáng nhớ của NSƯT Minh Trang:

Ảnh: FBNV, video: TikTok