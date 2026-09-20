Khán giả yêu cải lương, hài kịch hay điện ảnh hẳn không xa lạ với nghệ sĩ Kiều Mai Lý và phong cách rất riêng của bà. Trên sân khấu, đó là giọng ca cao vút, lanh lảnh của một đào mùi, đào trẻ. Trên màn ảnh, Kiều Mai Lý ghi dấu bằng những vai diễn sắc sảo, đặc biệt là các nhân vật phản diện khiến khán giả vừa ghét vừa nhớ.

Thời gian trôi qua, hào quang tuổi trẻ đã lùi lại phía sau nhưng có một điều gần như không đổi ở Kiều Mai Lý: nụ cười. Bà vẫn vui vẻ, lạc quan và luôn mang tiếng cười đến cho người xung quanh. Cái duyên hài dường như theo bà suốt cuộc đời, đến mức những dòng chia sẻ trên mạng xã hội cũng đậm chất hóm hỉnh. Có lần đăng lại tấm ảnh thời còn rất trẻ, Kiều Mai Lý dí dỏm gọi đó là "bé Lý của mấy chục năm rồi" như thể thời gian chưa từng lấy đi sự hồn nhiên của người nghệ sĩ.

Kiều Mai Lý thời còn là cô đào xuân sắc.

Nghề vẫn còn duyên

Dù không còn chạy show dày đặc như trước, Kiều Mai Lý vẫn đều đặn tham gia phim ảnh, gameshow và nhiều chương trình truyền hình. Với bà, niềm vui không chỉ nằm ở cảnh quay mà còn ở những khoảnh khắc đời thường bên lề: một lần quay hình tại nhà vườn, bà thích thú khoe trái mít tố nữ vừa được chủ vườn hái mời; lần khác lại khoe rổ trái cây tươi vừa hái, xuýt xoa vì lâu ngày mới được về miền quê. Những lúc chưa tới cảnh quay thay vì ngồi yên, bà tranh thủ đi khám phá xung quanh, háo hức như một người trẻ đang tận hưởng chuyến đi.

Kiều Mai Lý trong một cảnh phim.

Hơn 60 năm gắn bó với nghề, Kiều Mai Lý để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng. Bà từng hát cho các đoàn Minh Cảnh, Dạ Lý Hương, Trần Hữu Trang, kinh qua đủ loại vai đào thương, đào lẳng đến đào độc trên sân khấu cải lương, trước khi ghi dấu với hai vở Chuyện cổ Bát Tràng và Bàn thờ tổ của một cô đào. Ở mảng hài kịch, tiết mục Người chồng bất đắc dĩ diễn cùng nghệ sĩ Bảo Quốc từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng cười sân khấu, đưa cặp đôi trở thành 2 gương mặt ăn khách của sân khấu hài Sài Gòn thập niên 1980-1990.

Trên màn ảnh, vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của Kiều Mai Lý là bà Hai Luân trong Nửa đời hương phấn - nhân vật phản diện được khắc họa sắc sảo đến mức nhiều khán giả từng nhầm tính cách ngoài đời của bà với nhân vật trên phim. Bà còn góp mặt trong các phim điện ảnh Hello cô Ba (2012), Lửa Phật (2013) và Ngày nảy ngày nay (2015) cũng như đảm nhận một vai phụ liên quan đến nhân vật Ba Hơn trong phim Công tử Bạc Liêu.

Gần đây, khán giả gặp lại Kiều Mai Lý trong nhiều bộ phim và web drama. Điều thú vị là càng lớn tuổi, bà càng được giao nhiều vai phản diện. Trước bình luận cho rằng ngoài đời bà cũng "ác" như vai diễn, Kiều Mai Lý khẳng định "ngoài đời bé Lý hiền queo".

Đó cũng là nét duyên khiến khán giả yêu mến bà suốt nhiều năm qua. Với Kiều Mai Lý, một ngày được đứng trước máy quay, được hóa thân vào vai diễn, được gặp đồng nghiệp và khán giả vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Vui sống tuổi xế chiều

Không có lịch quay, Kiều Mai Lý tự tổ chức văn nghệ cho riêng mình, hát những ca khúc yêu thích rồi đăng lên mạng xã hội kèm lời nhắn dặn khán giả đừng so sánh bà với ca sĩ chuyên nghiệp. Ở tuổi này, hát không còn để chứng minh điều gì mà đơn giản là để vui.

Bà cũng giữ thói quen gặp gỡ bạn nghề qua những buổi cà phê, ăn uống hay họp mặt đồng nghiệp, luôn khiến Kiều Mai Lý hào hứng và không ngại đùa rằng mình chẳng còn giữ eo làm gì ở tuổi xế chiều, miễn là được rôm rả chuyện trò cùng nhau. Đằng sau những câu nói đùa là tình cảm của một thế hệ nghệ sĩ đã cùng đi qua nhiều năm tháng của sân khấu và điện ảnh.

Kiều Mai Lý có sở thích đi chùa không phải để cầu mà là để cảm, sống thong dong, tự tại và tìm vui trong sự an yên.

Nụ cười luôn trên môi trong cuộc sống đời thường và những buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Đam mê xê dịch

Ngoài công việc, Kiều Mai Lý còn thích đi du lịch, đặc biệt là những nơi có tuyết. Nhìn lại loạt ảnh trong chuyến lưu diễn châu Âu nhiều năm trước, bà vẫn hào hứng kể mình là người mê lạnh nên thấy tuyết chẳng khác nào cá gặp nước, đến giờ xem lại vẫn còn mê. Sự háo hức ấy khiến người ta dễ quên rằng Kiều Mai Lý đã bước vào tuổi gần 80.

Kiều Mai Lý trong chuyến lưu diễn châu Âu.

Chia sẻ với VietNamNet, Kiều Mai Lý vẫn giữ phong thái nói nhanh, luôn nở nụ cười. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn rất vui khi dù tuổi của ‘bé Lý’ đã cao nhưng vẫn chạy show đều đều, vẫn được các bạn trẻ yêu thích và nhớ đến. Đối với tôi, đời vậy mà vui và mãn nguyện lắm rồi”.

Ở tuổi 77, Kiều Mai Lý không đặt nặng chuyện phải chứng minh điều gì với sân khấu. Được tiếp tục làm nghề, khán giả nhớ đến và vẫn có những cuộc gặp gỡ, những lời mời biểu diễn chính là niềm vui giản dị mà bà trân trọng. Bà không còn chạy theo ánh hào quang nhưng nụ cười, sự lạc quan và tình yêu dành cho nghề vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu bước lên sân khấu. Có lẽ đó mới là vai diễn đẹp nhất của Kiều Mai Lý trong cuộc đời mình: một người nghệ sĩ sống hết lòng với nghề và luôn mỉm cười với cuộc sống.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý nhập vai mẹ chồng:

Ảnh: Tư liệu, video: Jet