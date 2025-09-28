Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 2002, đến từ TPHCM, cao 1,72m, số đo 3 vòng 82-60-91cm. Thanh Thảo là sinh viên năm cuối ngành marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ.

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo.

Cô từng thực tập tại RSA Asia, trụ sở Thượng Hải vào năm 2024 và là sinh viên trao đổi tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc năm 2025. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Hàn, Trung.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Thanh Thảo vượt qua nhiều thí sinh để đạt được ngôi vị cao nhất.

Ngoài vương miện, tân hoa hậu còn nhận được giải thưởng có tổng giá trị 2 tỷ đồng.

Tân hoa hậu chia sẻ động lực khiến cô tham gia cuộc thi chính là tình yêu biển cả và khát khao góp phần bảo vệ môi trường.

Thanh Thảo xem đây là dịp bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới ngoài chuyên ngành kinh doanh.

"Tôi muốn trở thành hình mẫu của người phụ nữ Gen Z hiện đại - có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường biển", cô cho biết.

Sau đăng quang, cô gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn nổi bật cùng tính cách năng động. Cô tự miêu tả bản thân bằng ba tính từ: Độc lập, dễ thích nghi và cởi mở.

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu.

Thanh Thảo đặt mục tiêu về hành trình toàn diện nhằm rèn luyện thể lực và kỹ năng, nghiên cứu sâu các vấn đề xã hội, đặc biệt là môi trường biển.

"Danh hiệu với tôi là công cụ để lan tỏa giá trị, chứ không chỉ là vẻ đẹp hình thức", cô chia sẻ.

Khi cần tái tạo năng lượng, Thanh Thảo chọn thiên nhiên, từ những chuyến đi biển, rừng đến khoảng thời gian yên bình trong công viên xanh giữa thành phố.

Người đẹp quan niệm hạnh phúc cuộc sống đến từ những điều giản dị. Cô nỗ lực mỗi ngày, hy vọng hoàn thiện bản thân để phát triển trong chặng hành trình sắp tới.

Hơn 1 tuần qua, hoa hậu tất bật với các sự kiện, show diễn thời trang. Cô là 1 trong những gương mặt sẽ góp mặt trong show Lụa là trà hoa của nhà thiết kế Linh San ngày 30/9 tới.

Người đẹp tất bật với các show diễn sau đăng quang.

Song song lĩnh vực thời trang, Thanh Thảo nỗ lực học tập, trau dồi bản thân. Cô tin tri thức chính là công cụ mở ra những cánh cửa cơ hội, trở thành người có ích không chỉ trong lĩnh vực showbiz mà còn là cộng đồng - xã hội.

Nguyễn Thanh Thảo trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Ảnh, clip: NVCC