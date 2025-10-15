Sau 2 mùa giải thành công rực rỡ 2023 và 2024, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 chính thức khởi động, đánh dấu bước chuyển mình đột phá với nhiều đổi mới về quy mô, hình thức và tầm nhìn quốc tế.

Một trong những điểm mới nổi bật nhất năm nay là việc mở rộng đối tượng dự thi ra toàn cầu, chào đón thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt quốc tịch. Chỉ cần đáp ứng các điều kiện trong thể lệ, mọi giọng ca đều có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Hà Nội và NSND Quang Vinh.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định: "Chúng tôi muốn Tiếng hát Hà Nội không chỉ là sân chơi của người Việt mà còn là nơi bạn bè quốc tế có thể trải nghiệm, yêu mến và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt qua âm nhạc".

Dù mở rộng phạm vi quốc tế, BTC vẫn yêu cầu tất cả thí sinh biểu diễn và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt trong suốt cuộc thi.

Ngay từ khi thông tin sơ bộ được công bố, BTC đã nhận được sự quan tâm từ nhiều thí sinh trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Số lượng đăng ký quốc tế sẽ được công bố đầy đủ sau khi kết thúc thời hạn tuyển sinh (25/10/2025).

Dàn ban giám khảo và cố vấn chuyên môn hàng đầu như: NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Khánh Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn… sẽ ngồi ghế nóng Tiếng hát Hà Nội 2025.

Năm nay, format cuộc thi được làm mới, ngoài các phần thi theo 3 phong cách âm nhạc: Thính phòng, Dân gian, và Nhạc nhẹ, thí sinh còn phải vượt qua nhiều thử thách sáng tạo như hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn hay biểu diễn cùng nhạc cụ trực tiếp.

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo khẳng định, những yếu tố này hứa hẹn mang đến màn tranh tài kịch tính, tăng tính giải trí và tương tác, đồng thời tạo cơ hội để thí sinh thể hiện nhiều kỹ năng ngoài thanh nhạc, còn có phản xạ sân khấu, giao tiếp khán giả đến xây dựng hình ảnh cá nhân.

Theo nhà báo Thái Hằng - Phó Trưởng BTC, để tạo thuận lợi cho thí sinh quốc tế, vòng sơ khảo cho phép nộp video clip dự thi từ xa, thay vì phải trực tiếp có mặt tại Hà Nội. Nếu vượt qua vòng sơ khảo, các thí sinh quốc tế sẽ được mời tới Hà Nội dự vòng bán kết và chung kết, diễn ra tại không gian nghệ thuật dành cho sinh viên và nghệ sĩ trẻ.

"Quy chế dự thi của thí sinh trong nước và quốc tế hoàn toàn thống nhất, chỉ khác biệt duy nhất ở vòng sơ khảo nhằm giảm bớt khó khăn về địa lý", bà Thái Hằng cho biết.

Đặc biệt, phần ca khúc về Hà Nội - vốn là điểm nhấn của Tiếng hát Hà Nội năm nay sẽ được dành riêng cho đêm chung kết xếp hạng (9/12/2025). Tất cả thí sinh, kể cả quốc tế, sẽ thể hiện một ca khúc về Thủ đô, vừa phô diễn khả năng chuyên môn, vừa lan tỏa tình yêu Hà Nội qua âm nhạc.

BTC sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 600 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và xe ô tô), 3 giải Nhất (100 triệu đồng/giải), 3 giải Nhì (50 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (30 triệu đồng/giải), các giải phụ (10 triệu đồng/giải).

Dù vậy, theo BTC, giá trị lớn nhất không nằm ở vật chất mà ở sự ghi nhận của giới chuyên môn và khán giả, khi thí sinh được khẳng định bản lĩnh, tài năng và được các cơ quan truyền thông đồng hành lan tỏa.

Ca sĩ Mộc An giành giải cao nhất Tiếng hát Hà Nội 2024.

Tiếng hát Hà Nội tiền thân là Tiếng hát truyền hình Hà Nội từ lâu đã trở thành một thương hiệu uy tín trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Từ sân khấu này, hàng loạt tên tuổi đã trưởng thành và khẳng định vị thế trong làng nhạc như: NSND Mai Hoa, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên…

Nguyễn Mộc An biểu diễn tại đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội

Ảnh: BTC