Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025 do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Cuộc thi sẽ diễn ra với hai vòng thi chính gồm vòng Sơ khảo (18/10) và vòng Chung khảo (15/11) tại Hà Nội, quy tụ đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và một số trường quốc tế.

Năm nay, cuộc thi với chủ đề “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”, là cơ hội để các bạn sinh viên trực tiếp tiếp cận những tình huống an ninh mạng thực tế, từ đó phát triển năng lực chuyên môn, tư duy xử lý ứng biến và khả năng sáng tạo.

Hội đồng đề thi cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”, được tập hợp từ các công ty công nghệ như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập, đã có sự thống nhất cao trong triển khai công tác chuẩn bị nội dung cho cuộc thi. Với hơn 30 chuyên gia, những người rất có kinh nghiệm, nhiều năm đồng hành cùng các cuộc thi an ninh mạng trong nước và quốc tế, các thành viên của tổ ra đề đủ sức tạo ra một sân chơi trí tuệ, truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên an ninh mạng tiếp theo.

Cuộc thi được tổ chức với 2 vòng thi chính, bao gồm vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo. Các vòng thi được thiết kế với hình thức và nội dung khác nhau, nhằm đánh giá toàn diện từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng ứng dụng và khả năng xử lý các tình huống an ninh mạng.

Vòng Sơ khảo (18/10/2025): Được tổ chức trực tuyến theo hình thức Jeopardy CTF, bao gồm nhiều mảng chuyên sâu như Pwnable (khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, shellcode), Reverse Engineering (dịch ngược mã nguồn, phân tích packer/crypter), Web Security (phát hiện và khai thác lỗ hổng ứng dụng web), và Cryptography/Algorithmic Challenge (giải mã thuật toán, ứng dụng kỹ năng lập trình - giải thuật để vượt qua thử thách). Vòng thi này giúp đánh giá toàn diện năng lực nền tảng và kỹ thuật chuyên sâu của thí sinh.

Vòng Chung khảo (15/11/2025): Được tổ chức tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Các đội xuất sắc nhất vượt qua vòng Sơ khảo sẽ tranh tài ở vòng Chung khảo với hai bảng đấu.

Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo (mỗi trường 1 đội), sẽ thi tấn công - phòng thủ trực tiếp (attack-defense). Các đội sẽ tấn công và bảo vệ vào trung tâm dữ liệu giả lập.

Bảng B gồm các đội đại diện cho các trường, mỗi trường 1 đội có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo, nhưng không thuộc đội thi bảng A. Các đội sẽ thi Jeopardy với nội dung về Web, Pwnable, Revers, Crypto, Forensic, IoT, Blockchain và AI.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 250.000.000 đồng, cùng với học bổng từ các đơn vị đào tạo uy tín, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ; cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp được cố vấn trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ số.

Ngoài ra, kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield…

Tại vòng thi Chung khảo ngày 15/11/2025, song song với lịch trình thi đấu của các đội thi, sự kiện còn diễn ra Ngày hội “Sinh viên an ninh mạng” tại Cung Thiếu nhi Thành phố Hà Nội Cơ sở 2, đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy.

Hoạt động dự kiến thu hút hơn 1.500 sinh viên sẽ tham gia cổ vũ cho các đội thi qua theo dõi các thông tin được truyền hình trực tiếp từ đấu trường. Bên cạnh đó, các sinh viên còn được tham gia tọa đàm hướng nghiệp với các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận hội chợ việc làm và đào tạo quy tụ nhiều đơn vị công nghệ, tuyển dụng và đào tạo uy tín, nơi mang đến cơ hội thực tập, việc làm và học bổng chuyên sâu.

Với các tổ chức, doanh nghiệp, đây cũng là một dịp để các doanh nghiệp có thể khai phá, chiêu mộ được nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an ninh mạng chất lượng cao, cập nhật các xu hướng an ninh mạng mới nhất và có cơ hội kết nối giao lưu với các trường đại học, trung tâm đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước.

Dự kiến, có khoảng 50 doanh nghiệp tham gia các hoạt động đồng hành và có các gian hàng hướng nghiệp, giới thiệu công nghệ, tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện.