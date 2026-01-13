"Cú đúp" danh hiệu này không chỉ là dấu son về mặt quy mô mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực vận hành chuẩn mực của một doanh nghiệp logistics dược trong giai đoạn thị trường đang thực hiện cuộc "sàng lọc" khắt khe về chất lượng.

GONSA được vinh danh Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 trong bối cảnh ngành logistics tăng trưởng cao nhất VNR500

Logistics tăng trưởng và "bộ lọc" khắt khe của ngành dược

Theo báo cáo mới nhất từ Vietnam Report, logistics là ngành có tốc độ phục hồi và tăng trưởng ấn tượng nhất năm 2025, với động lực chính chuyển từ mở rộng quy mô sang nhu cầu chuyên biệt hóa sâu sắc, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm. Làn sóng nhập khẩu vắc xin và sinh phẩm công nghệ cao đã nâng tầm chuỗi cung ứng: từ hoạt động hậu cần đơn thuần trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.

Ngành logistics Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 19,9% năm 2025, cao nhất trong các nhóm ngành VNR500. Nguồn: Vietnam Report và Boston Report Group, Thống kê từ Bảng xếp hạng VNR500 năm 2024-2025

Chính sự dịch chuyển này đã tạo ra một "bộ lọc" tự nhiên nhưng vô cùng khắc nghiệt. Thị trường dần loại bỏ những đơn vị vận hành manh mún để nhường sân chơi cho các doanh nghiệp logistics dược sở hữu năng lực bài bản, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của ngành dược (GSP/GDP) và có khả năng duy trì độ chính xác cao dưới áp lực lớn.[HL1]

Dấu ấn GONSA trong bảng xếp hạng VNR500

Việc GONSA lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ đạt được sự tăng trưởng về doanh thu, mà còn khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị.

GONSA nằm trong Top 5 doanh nghiệp lớn nhất nhóm ngành kinh doanh, phân phối dược phẩm và thiết bị y tế năm 2025

Vị trí Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu ngành phân phối dược và thiết bị y tế là minh chứng rõ nét cho chiến lược tập trung vào logistics chuyên biệt cho[HL2] dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ của GONSA.

Từ kho bãi truyền thống đến mô hình Logistics thông minh

GONSA chinh phục thị trường nhờ năng lực quản lý toàn diện danh mục y tế đa dạng, từ vắc xin yêu cầu kho lạnh khắt khe đến dược phẩm và vật tư kho thường.

Thông số kho lạnh được kiểm soát nghiêm ngặt tại GONSA, bảo đảm an toàn cho các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm

GONSA đã xây dựng một hệ sinh thái logistics và phân phối dược phẩm toàn diện với khả năng tích hợp đa dải nhiệt độ, bao gồm: hệ thống kho lạnh (Cold storage) được vận hành nghiêm ngặt [HL3] tuân thủ chuẩn 2-8°C chuyên dụng cho vắc-xin và sinh phẩm nhạy cảm; kho thường (Ambient storage) duy trì ổn định 15-25°C - điều kiện lý tưởng cho đa số nhóm dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; được kiểm soát chặt chẽ về độ ẩm để đảm bảo chất lượng tối ưu cho vật tư y tế và dược phẩm thông dụng.

Hoàn thiện hệ sinh thái này là năng lực vận tải chuyên dụng với đội xe lạnh đa tải trọng, được trang bị công nghệ cảm biến và giám sát nhiệt độ thời gian thực (real-time tracking). Thiết lập một chuỗi cung ứng lạnh khép kín (Cold chain), loại bỏ hoàn toàn rủi ro đứt gãy nhiệt độ, đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm từ kho bãi đến tận tay khách hàng.[HL4]

Sở hữu hạ tầng 'All-in-one' với ba trung tâm trọng điểm (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) kết nối cùng mạng lưới kho vệ tinh và đội xe lạnh chuẩn GDP ngành dược trên toàn quốc, GONSA giúp khách hàng tập trung hàng hóa về một đầu mối quản lý duy nhất. Mô hình này giúp đối tác không cần "xé lẻ" lô hàng cho nhiều nhà cung cấp, từ đó tối ưu chi phí vận hành, đồng bộ hóa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán về chất lượng sản phẩm trên toàn trình.

Đón đầu xu hướng chuyên biệt hóa logistics dược bằng công nghệ và chuẩn mực

Đón đầu Logistics 2025 với xu hướng chuyên biệt hóa, GONSA đã "bắt đúng điểm rơi" của thị trường bằng chiến lược đầu tư chiều sâu, định vị trở thành đối tác cung cấp dịch vụ dược phẩm chuẩn mực thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Việc tích hợp công nghệ quản trị toàn diện ERP SAP S/4 HANA cùng các hệ thống WMS, TMS và OCS giúp nâng cao năng lực vận hành, giữ vững lợi thế cạnh tranh trong top doanh nghiệp logistic dược uy tín.

Định hướng phát triển logistics dược theo chiều sâu giúp GONSA duy trì lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn thị trường sàng lọc bằng tiêu chuẩn và độ tin cậy.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng vật lý trải dài Bắc - Trung - Nam và nền tảng số hóa thông minh giúp GONSA minh bạch hóa hành trình sản phẩm, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện từ phân phối, logistics, xuất nhập khẩu ủy thác, tiếp thị tại điểm bán đến đăng ký, công bố sản phẩm và đặc biệt, các giải pháp tùy chỉnh theo nhu cầu của từng đối tác. Với vị thế Top 500 VNR500, GONSA khẳng định tầm nhìn của một đối tác chiến lược toàn diện, giúp khách hàng giải phóng nguồn lực cho R&D, đồng thời kiến tạo đà tăng trưởng bền vững dựa trên chuẩn mực chất lượng và sự chuyên biệt trong kỷ nguyên mới của ngành y tế.

