Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet, cho biết: Chúng ta đang đứng ở những ngày đầu của năm 2026, nhìn lại năm 2025 với niềm tự hào sâu sắc. Đó là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử: 50 năm thống nhất non sông và 80 năm ngày lập nước. Từ một đất nước đi qua gian khó, Việt Nam hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một quốc gia có vị thế quốc tế ngày càng cao, sẵn sàng bước vào chu kỳ phát triển mới đầy khát vọng.

Năm vừa qua, Việt Nam tiếp tục khẳng định là điểm đến chiến lược toàn cầu. Với nền tảng vĩ mô ổn định và làn sóng đầu tư công nghệ cao đang chuyển dịch mạnh mẽ, chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của những “mảnh ghép” tăng trưởng mới: từ hạ tầng hiện đại, năng lượng xanh đến nền kinh tế số đầy sôi động.

Ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Đặc biệt, “Bộ tứ Nghị quyết” (57, 59, 66, 68) đã thực sự trở thành “cú hích lịch sử”, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân. Đây chính là nền tảng pháp lý vững chắc để chúng ta chuyển dịch từ mô hình dựa vào lao động giá rẻ sang kinh tế tri thức và sáng tạo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP đột phá trong giai đoạn tới.

Theo Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet, trong bối cảnh đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, sự linh hoạt trong quyết sách và một khát vọng vươn tầm mãnh liệt.

Tiếp nối những thành công trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, năm 2025 là năm thứ 19 liên tiếp Báo VietNamNet phối hợp cùng Vietnam Report công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Tôn vinh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phản ánh sức mạnh nội lực, khả năng tổ chức vận hành và tinh thần tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam - những đại diện vừa có doanh thu xuất sắc, vừa duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2024-2025.

Chương trình năm nay ghi dấu lần đầu tiên công bố VNR FUTURE 100 - Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam.

Đồng thời, vinh danh Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành dược, thiết bị y tế & chăm sóc sức khoẻ, logistics, du lịch, thức ăn chăn nuôi năm 2025.

Đặc biệt, chương trình năm nay tiếp tục công bố Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, phản ánh các điểm đến đầu tư nổi bật dựa trên các tiêu chí như mức độ tập trung doanh nghiệp lớn (VNR500), chất lượng môi trường đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng quốc gia.

Đó là các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM.

Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn chính là “bản đồ chiến lược” về những nơi định hình tương lai kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với năng lực chủ động cải cách, dẫn dắt liên kết vùng và định vị lại mô hình tăng trưởng.

“Suốt gần hai thập kỷ qua, VNR500 không chỉ là một bảng xếp hạng, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối, nơi các chiến lược lớn gặp nhau và các cơ hội hợp tác được hình thành. Chúng tôi tin rằng, những giá trị lan tỏa từ buổi lễ hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn động lực để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau nâng tầm vị thế của kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới”, ông Lê Thế Vinh cho hay.

Lần đầu tiên công bố VNR FUTURE 100 - Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam.

Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng Giám đốc Vietnam Report nhấn mạnh, những doanh nghiệp được vinh danh năm nay không chỉ nổi bật về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín truyền thông, mà còn tiên phong trong xu hướng phát triển bền vững, an toàn và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đó đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhân dịp này, Vietnam Report cũng xuất bản ấn phẩm song ngữ Kinh tế Việt Nam năm 2026. Với chủ đề “Kiến tạo giá trị khác biệt - Mở lối khát vọng vươn tầm”, báo cáo phân tích bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời làm rõ vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, tăng cường sự hiện diện trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.