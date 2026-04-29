Thị trường xe máy xăng cuối tháng 4 cho thấy sự phân hóa rõ nét: xe số phổ thông bị đẩy giá mạnh tại đại lý, trong khi xe tay ga, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp giữ giá ổn định hoặc được ưu đãi để kích cầu.

Theo ghi nhận của PV Xe VietNamNet, ở phân khúc xe số, Yamaha Sirius là cái tên có biến động mạnh nhất. Cụ thể, tại đại lý, giá xe đang ở mức 24,5-34 triệu đồng, tăng mạnh đến 4 triệu đồng so với tháng trước. Đáng chú ý, giá bán của Sirius hiện tại chênh từ 5,354 đến 9,749 triệu đồng so với giá niêm yết hãng đang dao động từ 19,146-24,251 triệu đồng. Đây là mức chênh cao nhất từ trước đến nay của mẫu xe này trên thị trường.

Sirius sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thiên hướng thể thao, phù hợp với người dùng phổ thông. Xe có hai cấu hình động cơ: bản 110,3cc dùng chế hòa khí, công suất 5,9 kW và mô-men xoắn 9,0 Nm, mức tiêu hao 2,08L/100km; và bản FI 113,7cc phun xăng điện tử, công suất 6,4 kW, mô-men xoắn 9,5 Nm, tiết kiệm hơn với 1,65L/100km.

Tương tự, Honda Wave Alpha cũng đang có giá bán cao hơn đề xuất. Mẫu xe này hiện dao động 20,5-22 triệu đồng, chênh từ 300.000 đến 3 triệu đồng so với niêm yết. Wave Alpha có thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, hướng đến nhu cầu đi lại cơ bản. Xe sử dụng động cơ 110cc, xy lanh đơn, làm mát bằng không khí, nổi bật với độ bền cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với người dùng ở khu vực đô thị lẫn nông thôn.

Trong khi đó, Honda Blade ghi nhận mức chênh thấp hơn, khoảng 200.000-500.000 đồng, với giá bán 20,5-22 triệu đồng. Blade có thiết kế thể thao hơn Wave Alpha, kích thước gọn gàng nhưng cứng cáp. Xe cũng được trang bị động cơ 110cc, vận hành ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày với mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

Ở phân khúc xe tay ga, Yamaha Janus tiếp tục duy trì mức giá ổn định. Giá bán tại đại lý hiện ở mức 30-33,8 triệu đồng, chỉ cao hơn niêm yết 450.000-850.000 đồng. Janus có thiết kế thanh thoát, hướng đến khách hàng nữ và người dùng trẻ. Xe sử dụng động cơ BlueCore 124,9cc, cho công suất 7,0 kW, mô-men xoắn 9,6 Nm và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,98L/100km.

Ở nhóm xe tay ga tầm trung, Honda Air Blade 2026 giữ mức giá khá “dễ chịu”. Mẫu xe này có thiết kế thể thao, hiện đại, phù hợp với người dùng đô thị. Phiên bản 160cc sở hữu động cơ eSP+ mạnh mẽ, trong khi bản 125cc tối ưu cho nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu. Giá thực tế tại đại lý chỉ cao hơn niêm yết vài trăm nghìn đồng, với bản 160 dao động khoảng 56,89-58,59 triệu đồng và bản 125 từ 42,2-47,8 triệu đồng.

Honda Vision có giá từ 32-40,5 triệu đồng, trong đó bản Thể thao lên tới 40,5 triệu đồng, cao hơn niêm yết gần 4 triệu đồng. Vision sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị, sử dụng động cơ eSP 110cc bền bỉ.

Phân khúc cao cấp ghi nhận biến động trái chiều ở Honda SH. Theo đó, Honda SH 125 hiện có giá khoảng 84-93 triệu đồng, giảm khoảng 6 triệu đồng so với đầu tháng. Xe có thiết kế sang trọng, kích thước lớn, trang bị động cơ eSP+ 125cc. Trong khi đó, SH 160 tăng nhẹ khoảng 2 triệu đồng, giá bán hiện dao động 100-113 triệu đồng.

Đáng chú ý, dịp lễ 30/4, Piaggio tung ưu đãi giảm trực tiếp tới 5 triệu đồng cho các dòng xe tay ga cao cấp như Vespa Sprint và Vespa Primavera. Các mẫu xe này có thiết kế đậm chất Ý, phong cách cổ điển kết hợp hiện đại, sử dụng động cơ i-Get vận hành mượt mà, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp.

