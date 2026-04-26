Thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam thời gian gần đây tiếp tục sôi động với sự góp mặt của nhiều mẫu xe độc lạ. Bên cạnh các dòng tay ga cao cấp giá vài trăm triệu đồng hay xu hướng chơi xe Cub bản giới hạn, thì không ít mẫu xe số phổ thông từ Thái Lan, Malaysia… cũng được đưa về với mức giá “đội” lên cả trăm triệu đồng.

Điểm chung của những mẫu xe này không nằm ở trang bị vượt trội, mà đến từ yếu tố “hàng hiếm”, sản xuất giới hạn hoặc mang giá trị sưu tầm, hoài niệm.

Yamaha Y16ZR 6MRO giá hơn 160 triệu đồng, đắt gấp 3,5 lần Exciter

Phiên bản đặc biệt Y16ZR 6MRO (kỷ niệm 6 triệu xe Yamaha tại Malaysia) được sản xuất giới hạn 3.000 chiếc, hiện chỉ có 2 xe về Việt Nam và được bán với giá hơn 160 triệu đồng. So với giá 13.668 RM, tương đương 78,3 triệu đồng tại Malaysia, mức giá này đã tăng gấp đôi; thậm chí cao hơn 3,5 lần Yamaha Exciter chính hãng trong nước.

Xe không thay đổi về nền tảng khi vẫn sử dụng động cơ 155cc, xy-lanh đơn, SOHC, tích hợp van biến thiên VVA, cho công suất 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Trang bị gồm đèn LED, ABS, smartkey và đồng hồ LCD.

Yamaha Y16ZR 6MRO nhập khẩu từ Malaysia.

Điểm nhấn nằm ở thiết kế với màu xám xi-măng kết hợp xanh neon, logo phát sáng, họa tiết đổi màu UV và bảng số thứ tự riêng. Chủ xe còn nhận bộ quà tặng đi kèm như mũ bảo hiểm giới hạn, đồng hồ Casio đồng bộ.

Ưu điểm của Y16ZR 6MRO là tính sưu tầm cao, thiết kế độc quyền và trang bị hiện đại. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là giá quá cao so với giá trị sử dụng thực tế, trong khi vận hành không khác biệt so với Exciter phổ thông.

Honda Wave 125R Profender Special Edition, xe số Thái giá hơn 120 triệu đồng

Chỉ được sản xuất 500 chiếc tại Thái Lan, Wave 125R Profender Special Edition có giá gốc khoảng 54 triệu đồng nhưng về Việt Nam đã đội lên hơn 120 triệu đồng.

Xe giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc nhưng được làm mới với phối màu trắng, đỏ, đen thể thao, logo nổi và tem 3D. Điểm đáng giá nhất là cặp giảm xóc sau Profender cao cấp, có thể điều chỉnh độ cứng/mềm. Ngoài ra, xe còn có cổng sạc Type-C tiện dụng.

Honda Wave 125R Profender Special Edition nhập Thái Lan.

Động cơ là loại 125cc, phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10,6 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,4 lít/100 km.

Ưu điểm của mẫu xe này nằm ở độ hiếm, trang bị thực dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, thiết kế không quá khác biệt và mức giá cao gấp đôi bản thường khiến nhiều người cân nhắc.

Yamaha 135LC giá tới 130 triệu đồng

Dù đã bị khai tử tại Việt Nam, dòng Exciter 135 vẫn có lượng người chơi trung thành. Điều này khiến Yamaha 135LC nhập từ Malaysia được săn đón, với giá hơn 100 triệu đồng, bản cao cấp có thể lên tới 130 triệu đồng, ngang nhiều mẫu tay ga phân khối lớn.

Yamaha 135LC nhập khẩu từ Malaysia.

Xe được nâng cấp nhẹ với đèn mới, đồng hồ kỹ thuật số, bản SE có thêm cổng sạc USB-C và hộc đồ. Động cơ 135cc, công suất 12,4 mã lực, mô-men xoắn 12,2 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp.

Ưu điểm của 135LC là yếu tố hoài niệm, kiểu dáng underbone thể thao quen thuộc và độ hiếm. Tuy nhiên, nhược điểm là trang bị và hiệu năng không quá nổi bật so với các mẫu xe hiện đại trong tầm giá thấp hơn nhiều.

Honda Dream NCX, “huyền thoại” giá gần 150 triệu đồng

Honda Dream NCX phiên bản tiếp nối dòng Dream tại Campuchia được nhập về Việt Nam với giá khoảng 148 triệu đồng, tiệm cận các mẫu tay ga cao cấp.

Xe gây chú ý với bộ tem mới, họa tiết hoa Rumdul đặc trưng, nhiều chi tiết mạ vàng và hệ thống đèn LED. Động cơ 124cc, phun xăng điện tử, hộp số 4 cấp vẫn giữ phong cách vận hành bền bỉ quen thuộc.

Ưu điểm lớn nhất của Dream NCX là giá trị biểu tượng, độ bền và tính hoài niệm. Tuy nhiên, với mức giá cao, trang bị đơn giản và không có nhiều cải tiến công nghệ, mẫu xe này chủ yếu phù hợp với người sưu tầm hơn là người dùng phổ thông.

