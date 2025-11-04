Đây một ấn phẩm dành cho những người đang làm cha, làm mẹ, và cho bất kỳ ai muốn sống chậm lại để lắng nghe tiếng nói của yêu thương.

Cuốn sách là bản hòa ca dịu dàng giữa hai thế hệ - một người mẹ đã đi gần hết hành trình nuôi con và một người cha đang từng bước lớn lên cùng con. Từ hai bối cảnh, hai nhịp sống khác nhau, cả hai gặp nhau ở điểm chung: yêu thương thôi chưa đủ; phải hiểu để yêu thương đúng cách.

Tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc và Lưu Đình Long ký tặng sách đến bạn đọc. Ảnh: Khánh

Một người con của tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc nay đã trưởng thành, đang học tiến sĩ tại Singapore; còn con trai của nhà báo Lưu Đình Long mới 7 tuổi, đang bước vào chặng đầu đời với tất cả hồn nhiên và mộng mơ. Hai lát cắt thời gian ấy soi chiếu lẫn nhau, làm nổi bật thông điệp: khi được lớn lên trong hiểu biết và thương yêu, con người sẽ tự tin, nhân ái và sẵn sàng bước vào đời.

Văn chương của Thạc sĩ Đỗ Thị Diệu Ngọc đằm sâu, tĩnh tại như thiền hành trong vườn ký ức. Người đọc gặp hình ảnh người mẹ kiên nhẫn dạy con những điều nhỏ bé, rồi lặng lẽ đứng phía sau khi con trưởng thành và bay đi. Từng câu chữ nhẹ như khói sương, thấm đẫm niềm tri ân cuộc sống và sự bao dung hiền hậu của mẫu tử.

Ngược lại, ngòi bút của Lưu Đình Long mang hơi thở thời hiện đại - gần gũi, ấm áp, giàu tự vấn. Là một người làm báo và một người cha, anh kể về hành trình học làm cha bằng cách quan sát chính mình, từ những buổi sáng đưa con tới trường đến những đêm thức viết thư gửi con mai này. Triết lý anh gửi gắm giản dị mà sâu sắc: dạy con không phải bằng lời răn mà bằng đời sống tử tế mỗi ngày.

Điều làm nên sức hút của cuốn sách là sự giao thoa hài hòa: một giọng văn mềm và sâu, một giọng trong trẻo và ấm; một hành trình nhớ về, một hành trình đang tiếp diễn. Không áp đặt lý thuyết, không khuôn mẫu dạy con, cuốn sách giống một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nơi mỗi câu chuyện, mỗi lá thư đều là ngọn đèn soi sáng đường làm cha mẹ.

Trong dòng chảy nhanh và nhiều biến động của hiện đại, cuốn sách nhắc lại giá trị cốt lõi: gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn. Trang sách gợi những ký ức quen thuộc: căn bếp ấm, bàn tay mẹ chăm chút, ánh mắt cha hiền, tiếng con cười trong gió chiều.

"Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước", ấn hành tháng 10/2025.

Đọc sách, người ta nghe được tiếng thì thầm của lòng biết ơn - với đấng sinh thành, với những đứa trẻ giúp ta học cách sống chậm và với cuộc đời vì đã cho ta cơ hội yêu thương và được yêu.

Tinh thần Phật giáo hiện diện tự nhiên trong từng dòng chữ: “hiểu” là trí tuệ, “thương” là từ bi. Khi hiểu, ta bớt phán xét; khi thương, ta không làm tổn thương người khác. Đó cũng là nền tảng của giáo dục gia đình: gieo mầm hiểu biết, nuôi dưỡng tình thương để trẻ lớn lên vừa có tri thức, vừa có nhân cách thiện lành.

“Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước” vì thế không chỉ là sách để đọc, mà là món quà để giữ, để tặng, để nhắc nhớ ta trở về với điều giản dị mà thiêng liêng nhất - tình yêu đủ đầy và lòng từ ái trong mỗi gia đình.

Thiên Khánh