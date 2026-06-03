Lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế, phá dỡ điểm du lịch tự phát The Peak.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, điểm du lịch có tên thương mại là "Vườn sinh thái The Peak" (nằm trên núi Điện Tiên, phường Dương Đông) đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về đất đai và trật tự xây dựng.

Cụ thể, chủ dự án đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nghìn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp.

Quá trình xây dựng đã làm biến dạng hoàn toàn địa hình tự nhiên và thay đổi độ dốc bề mặt của thửa đất. Chủ đầu tư còn ngang nhiên lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất công để xây dựng các công trình trái phép.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chủ dự án vẫn cố tình không khắc phục triệt để sai phạm.

Lực lượng chức năng phá dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm.

Trước biện pháp cứng rắn từ chính quyền, từ ngày 28/5, chủ dự án đã cho người tháo dỡ một số hạng mục.

Tuy nhiên, do tiến độ tự khắc phục quá chậm và không hoàn thành đúng thời hạn, lực lượng chức năng buộc phải tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.

Việc cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm tại đây dự kiến sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày. Lực lượng liên ngành sẽ phá dỡ, san gạt nhằm khôi phục hiện trạng ban đầu của khu vực núi Điện Tiên.

Hình ảnh điểm du lịch The Peak xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Khu vực trên gồm 42 thửa đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích khoảng 3ha được ông L.T.Đ. nhận chuyển nhượng từ tháng 10/2023. Sau đó, ông Đ. xây dựng một khu nhà cao tầng trên khu đất thì bị chính quyền Phú Quốc lập biên bản vi phạm hành chính, buộc phải tháo dỡ hoặc cưỡng chế.

Khoảng tháng 6/2024, ông Đ. cho ông T.V.L. (ngụ TPHCM) thuê toàn bộ 3ha đất với giá 10 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 12/12/2024, ông L. có đơn kiến nghị gửi chính quyền Phú Quốc xem xét việc xin sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích nhưng không được chấp thuận.

Sau đó, nhiều hạng mục công trình vẫn được xây dựng trái phép để hình thành điểm du lịch The Peak và bán vé cho du khách vào tham quan trong suốt thời gian dài.

Ngày 24/12/2024, khi công chức địa chính - xây dựng phường Dương Đông (cũ) đến khu vực trên để lập biên bản vi phạm hành chính, hầu hết hạng mục công trình xây dựng trái phép đã hoàn thành đến 90%.