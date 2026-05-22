Ngày 22/5, chính quyền đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục còn lại của biệt thự xây dựng trái phép của ông V.T.T. (43 tuổi) tại khu phố 4, An Thới.

Theo chính quyền địa phương, đây là tổ hợp công trình gồm nhà ở và sân vườn do ông T. xây dựng trên khu đất lấn chiếm rộng hơn 15.000m². Trong đó, khoảng 5.000m² là đất công, hơn 10.000m² thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Bộ Quốc phòng).

Căn biệt thự chiếm đất quốc phòng ở Phú Quốc bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ. Ảnh: Hoàng Dung

Theo chính quyền địa phương, sau khi cơ quan chức năng Phú Quốc ban hành và tống đạt quyết định cưỡng chế, ông T. đã tự tháo dỡ một phần công trình, di dời đồ đạc và tài sản có giá trị ra khỏi khu biệt thự. Tuy nhiên, người này không tự nguyện bàn giao phần đất lấn chiếm, buộc địa phương phải tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Ngoài trường hợp của ông T., chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng triển khai cưỡng chế đối với 18 hộ dân có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép trên diện tích hơn 7.840m² đất.

Theo địa phương, việc xử lý nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, lập lại trật tự trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn đặc khu.