Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn hôm nay cũng đã ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép, cơ sở bị đình chỉ hoạt động về PCCC.

Theo chỉ đạo, các sở, ngành và chính quyền xã, phường phải tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ các công trình có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là: Xây dựng trái phép, sai phép; sử dụng đất sai mục đích (đất nông nghiệp, lâm nghiệp); vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, rừng; các dự án chậm triển khai.

Theo đó, Công an TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát, thống kê các cơ sở đã bị đình chỉ hoặc đình chỉ có thời hạn theo phân cấp. Trên cơ sở hồ sơ quản lý, lực lượng chức năng xác định các cơ sở là kho, xưởng, công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng như xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, rừng hoặc các dự án chậm triển khai… để thông báo danh sách, đề nghị UBND cấp xã xử lý.

Công an TP tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở đang bị đình chỉ khắc phục vi phạm về PCCC. Những trường hợp cố tình không chấp hành quyết định đình chỉ sẽ bị xử lý nghiêm.

Các công trình vi phạm hoặc không đủ điều kiện pháp lý sẽ không được cấp điện, nước, hoặc bị ngừng cung cấp nếu đang sử dụng.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ rà soát, đảm bảo không cấp điện, nước sai quy định.

UBND TP Hà Nội đặc biệt lưu ý các kho, xưởng sản xuất, cơ sở chứa hàng hóa dễ cháy nổ nhưng không đảm bảo điều kiện PCCC.

Chính quyền cấp xã phải tổ chức kiểm tra, yêu cầu khắc phục vi phạm và xử lý dứt điểm các trường hợp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Hà Nội khuyến khích người dân phản ánh công trình xây dựng gây bụi bẩn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đã ký ban hành chỉ thị yêu cầu siết chặt các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định của thành phố về quản lý thi công, hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông, cũng như đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường. Việc tổ chức thi công phải khoa học, đúng quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới giao thông và đời sống người dân.

Thành phố yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là kiểm soát phát thải bụi, hoàn trả hạ tầng sau thi công. Cùng với đó, tăng cường giám sát của chính quyền cơ sở và người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Chủ đầu tư và nhà thầu phải có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường TP. Ảnh: Thế Bằng

Sở Xây dựng được giao đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chống bụi trong thi công. Các vi phạm phải được xử lý nghiêm, kịp thời.

Công an TP chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường, cũng như xe quá khổ, quá tải.

Đáng chú ý, Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng hệ thống camera giao thông, camera an ninh và các giải pháp tích hợp AI để phát hiện vi phạm như không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, phát tán bụi. Dữ liệu được chia sẻ phục vụ kiểm tra liên ngành và xử lý “phạt nguội” khi đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ đình chỉ thi công nếu nhà thầu không đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm bụi.

Đặc biệt, người dân được khuyến khích tham gia giám sát, phản ánh vi phạm thông qua hình ảnh, gửi tới cơ quan chức năng qua ứng dụng iHanoi hoặc các kênh phù hợp.