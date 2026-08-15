Trong buổi tiệc kỷ niệm mừng ngày "về chung một nhà", Cường Đô La bật khóc khi nhìn lại hành trình tình cảm với cựu người mẫu Đàm Thu Trang. Anh gửi lời cảm ơn đến bà xã vì đã ở bên, chăm sóc anh và 3 con nhỏ.

Cường Đô La hôn vợ trong ngày kỷ niệm.

“Chỉ cần vợ chồng đồng lòng sẽ thành công trong mọi việc. Mỗi năm trôi qua, tôi càng yêu vợ hơn”, anh xúc động chia sẻ và dành cho bạn đời nụ hôn cùng cái ôm thật chặt.

Một thập kỷ bên nhau, tình cảm giữa Cường Đô La - Đàm Thu Trang vẫn mặn nồng. Cô chia sẻ rằng sự chân thành cũng như thấu hiểu giúp cả 2 duy trì đời sống hôn nhân bền vững. “Tình cảm vợ chồng không cần quá khoa trương. Chỉ cần cả 2 hiện diện bên nhau mỗi ngày là đủ”, Đàm Thu Trang nói.

Đàm Thu Trang xem Subeo - con riêng của chồng như con ruột.

Nhớ lại thời gian đầu quen bà xã, Cường Đô La cho biết cả 2 đều đang gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Tuy vậy, chính sự quan tâm của Đàm Thu Trang dành cho anh và con trai Subeo đã thu hút nam doanh nhân. Cô xây dựng mối quan hệ thân thiết với Subeo (con riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà).

Cặp đôi có cùng sở thích đam mê siêu xe.

Cựu người mẫu còn gây ấn tượng với Cường Đô La bởi cả 2 đều đam mê tốc độ. Anh thường đưa vợ tham dự các sự kiện về siêu xe, cùng cô trải nghiệm nhiều dòng xe đời mới.

Đàm Thu Trang cũng từng chịu nhiều áp lực dư luận bởi những mối quan hệ tình cảm trước đây của chồng. Dù vậy, nam doanh nhân vẫn luôn đứng ra bảo vệ vợ, giúp cô an tâm bước vào cuộc sống hôn nhân. Gia đình nhỏ sau đó chào đón thêm 2 thành viên là Suchin, Sutin lần lượt vào năm 2020, 2023.

Làm cha của 3 con, Cường Đô La được nhận xét trưởng thành hơn. Anh đảm nhận công việc chăm sóc con nhỏ, dành thời gian đưa con tham gia hoạt động ngoại khóa, chơi thể thao, trò chuyện. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc sum họp gia đình có đầy đủ 5 thành viên.

Trong đời sống thường nhật, 2 vợ chồng luôn cố gắng thể hiện tình cảm với nhau bằng lời nói và hành động để các con cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ. Điều này giúp các bé học cách quan tâm, yêu thương những người xung quanh mình.

Tổ ấm của cặp đôi.

Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Gia Lai. Năm 2019, anh kết hôn với Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và giành giải Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012…

Clip Cường Đô La dành lời ngọt ngào cho vợ

Ảnh, clip: Tư liệu