Cường Seven lột xác với Vali #2

Sau thành công của Beautiful girl, Cường Seven bất ngờ chuyển hướng với Vali #2, bản ballad trữ tình đầu tay ra mắt tối 4/1. Khác với hình ảnh năng lượng quen thuộc, nam nghệ sĩ khám phá góc cạnh nội tâm qua câu chuyện chia tay đầy cảm xúc.

Ca khúc là kết quả từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Cường Seven và Doesn't K khi cùng nghe một bản demo bắt tai. Sau hai tháng phát triển, họ nhận ra mỗi người đã sáng tạo theo hướng hoàn toàn khác biệt, dẫn đến quyết định tách thành hai phiên bản độc lập Vali #1 và Vali #2.

Trong MV, chiếc vali trở thành ẩn dụ mạnh mẽ cho những ký ức không thể mang theo nhưng cũng chẳng nỡ vứt bỏ. Hình ảnh cao trào là khoảnh khắc chiếc vali chứa hoa bị thiêu rụi, tượng trưng cho hành động buông bỏ và giải phóng bản thân khỏi quá khứ.

CONGB và buitruonglinh song ca đầy tâm tư

CONGB chính thức debut sau Anh trai say hi với ca khúc tự sáng tác Bài hát này dành riêng cho mình em, có sự góp giọng của buitruonglinh. Đây là sản phẩm mở màn cho chuỗi dự án trong EP Congbday sắp ra mắt.

Ca khúc mang chất ballad tự sự, kể về chàng trai chứng kiến người mình yêu ở bên ai khác nhưng không bi lụy hay níu kéo. CONGB chia sẻ nghĩ ngay đến buitruonglinh khi hoàn thành bài vì yêu thích giọng ca đặc trưng và tình bạn thân thiết sau chương trình. "Khi nói đến ballad buồn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến buitruonglinh với màu giọng đặc trưng", nam nghệ sĩ cho biết.

MV theo ý tưởng video trình diễn giữa không gian lãng mạn, tập trung vào cảm xúc âm nhạc thay vì câu chuyện phức tạp. Sau thành công tại Anh trai say hi với giải Best Performer và Top 10 chung cuộc, CONGB khẳng định muốn giữ được sự hồn nhiên, tích cực như những ngày đầu nhưng trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc để khán giả có thể nhận ra phong cách riêng.

Hà Anh Tuấn tái hợp Phạm Toàn Thắng

Hà Anh Tuấn phát hành MV Một năm qua, đánh dấu màn tái hợp với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sau gần một thập kỷ kể từ hit Tháng tư là lời nói dối của em.

"Một năm qua" không chỉ là cuộc đối thoại với mối tình cũ mà còn như lần đối diện với chính mình, chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh và thấu hiểu.

MV quay tại Đà Lạt với tông đen trắng dưới cảm quan của đạo diễn Khánh Nguyễn và giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu. Không gian thành phố sương mù hiện lên chậm rãi, mơ hồ như những mảnh ký ức rời rạc góp phần hoàn thiện tinh thần cho concert sắp tới.

Hiền Thục tái xuất với nhạc phim

OST Vì thương nhau quá do Hiền Thục thể hiện cho phim Ai thương ai mến mới ra mắt. Đây là lần đầu sau gần 20 năm nữ ca sĩ trở lại hát nhạc phim kể từ Giấc mơ ngày xưa.

Ca khúc do nhạc sĩ Nhật Minh sáng tác với giai điệu sâu lắng về tình thương gia đình. Hiền Thục thừa nhận nhiều lần bật khóc trong phòng thu, đặc biệt xúc động với câu hát "Tại sao đau đớn lại đi cùng nhau" khi nghĩ về người anh quá cố.

Đạo diễn Thu Trang cho biết chỉ có giọng hát da diết của Hiền Thục mới thể hiện trọn vẹn cảm xúc chan chứa mà bài hát gửi gắm.

