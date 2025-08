Cường Seven và Vũ Ngọc Anh là khách mời của chương trình Khách sạn 5 sao sẽ lên sóng VTV3 vào trưa 3/8.

Cường Seven xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker. Năm 2012, anh được khán giả chú ý với ca khúc Beautiful Girls (Young Uno). Ngoài ca hát, Cường Seven từng đóng phim Yolo, Lôi báo... Năm 2024, Cường Seven tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và trở thành Thủ lĩnh toàn năng của Gia tộc anh tài. Đánh dấu sự trở lại của mình, Cường Seven ra mắt nhiều sản phẩm mới như: Quên lối về, Click click space. Cùng với Trọng Hiếu, anh thành lập nhóm nhạc Sx7.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh tình tứ ở "Khách sạn 5 sao".

Vợ của Cường Seven - Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng “chinh chiến” nhiều đấu trường sắc đẹp như Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, Hoa hậu Việt Nam 2012, được biết đến với vai trò diễn viên qua các phim Lôi báo - bộ phim nên duyên giữa hai người, Quyên và Nghề siêu dễ. Năm 2024, Ngọc Anh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2.

Trong Khách sạn 5 sao, cặp đôi chia sẻ về cơ duyên đến với nhau vào năm 2012. Đây cũng là năm Cường Seven bị chỉ trích rất lớn vì khả năng live kém khi trình diễn bài Beautiful Girl trên Bài hát Việt khiến anh thậm chí còn không dám đọc các bình luận vì hầu hết là chê bai. Đây cũng là năm Vũ Ngọc Anh gây chú ý khi đi thi hoa hậu.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh ở "Khách sạn 5 sao".

Khi chương trình phát lại đoạn trích công bố Top 5 và phần thi ứng xử của Vũ Ngọc Anh tại Hoa hậu Việt Nam 2012, Cường Seven đã chia sẻ cảm xúc của mình về vợ khi đó. Từ một sinh viên ngân hàng, Vũ Ngọc Anh đi thi hoa hậu, chuyển sang đóng phim và rồi gây chú ý trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong Khách sạn 5 sao, lần đầu tiên cô trả lời câu hỏi có phải vì chồng mình thi Anh trai vượt ngàn chông gai mà rủ Ngọc Anh thi Chị đẹp hay không.

MC Công Tố đề nghị Cường Seven và Vũ Ngọc Anh nói ra một điểm mình không ưa người kia ở lần gặp đầu tiên. Họ cũng giải thích lý do vì sao yêu nhau 7 năm mà mãi chưa cưới. Thời điểm Cường Seven cầu hôn Vũ Ngọc Anh, anh vẫn chưa có gì trong tay trong khi anh muốn mang đến cho vợ những điều tốt đẹp nhất nên chưa dám tính đến chuyện kết hôn.

Cặp vợ chồng cùng thể hiện vũ đạo bốc lửa trong chương trình.

Tuy vậy sau đó họ quyết định kết hôn và bắt đầu giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Trong Khách sạn 5 sao, cặp đôi cùng biểu diễn ca khúc Pickleball do Cường Seven sáng tác. Đây là lần hiếm hoi họ biểu diễn cùng nhau trên sóng VTV.

Dù Cường Seven không phải người lãng mạn nhưng trong Khách sạn 5 sao, anh đã tự tay làm gấu bông và gửi lời nhắn yêu thương tặng vợ mình. Vũ Ngọc Anh cũng sẽ làm gấu bông tặng chồng trong chương trình cùng ghi âm lời yêu thương gửi tới nhau.

Hai vợ chồng làm gấu bông tặng nhau trong chương trình.

Ảnh, clip: VTV