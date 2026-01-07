Ngày 7/1, Công an xã Ia Tơi (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ứng cứu 2 thiếu niên bị trôi dạt nhiều giờ trên lòng hồ Thủy điện Sê San, đưa các em trở về nhà an toàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân làng chài phát hiện một chiếc thuyền chưa xác định được chủ phương tiện trôi nổi trên lòng hồ Thủy điện Sê San 4, khu vực thôn 7, xã Ia Tơi, nên đã trình báo cơ quan công an.

Thuyền máy của Rơ Châm Tính và Rơ Lan Tại bị trôi dạt trên lòng hồ. Ảnh: Công an xã Ia Tơi

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Tơi đã huy động lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 2 thiếu niên trong tình trạng sức khỏe không ổn định, tinh thần hoảng loạn, kiệt sức. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã lai dắt thuyền vào bờ, hỗ trợ ăn uống và chăm sóc y tế ban đầu, giúp các em dần hồi phục sức khỏe.

Qua xác minh, 2 thiếu niên bị trôi dạt là Rơ Châm Tính và Rơ Lan Tại, cùng sinh năm 2013, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/1, Tính và Tại sử dụng thuyền máy của gia đình đi câu cá trên lòng hồ Thủy điện Sê San 4 thì bị lạc hướng. Do phương tiện cạn nhiên liệu, các em không thể điều khiển thuyền vào bờ và bị trôi dạt từ xã Ia Krái (Gia Lai) sang xã Ia Tơi (Quảng Ngãi), quãng đường hơn 40km.

Sau khi sức khỏe của 2 thiếu niên ổn định, Công an xã Ia Tơi đã phối hợp với Công an xã Ia Krái thông báo và bàn giao các em cho gia đình đưa về chăm sóc, theo dõi.