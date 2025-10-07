Ngày 7/10, nước sông dâng cao khiến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì (xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên) bị cô lập.

Bà Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong ngày 7/10, có hơn 270 học sinh vẫn đang ở trong khuôn viên trường. Giáo viên đã hướng dẫn các em di chuyển lên tầng hai, tầng ba để đảm bảo an toàn. Lương thực và thực phẩm đã được tiếp tế, đủ dùng trong ngày 7/10.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì bị ngập do nước lũ.

Trước đó, nước lũ dâng nhanh khiến tuyến đường duy nhất vào Trường bị ngập sâu, dòng chảy xiết, gây khó khăn cho việc tiếp cận và hỗ trợ.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi mưa lũ còn tiếp diễn.

Lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, đưa các em học sinh đến nơi an toàn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đã có trên 100 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và khó tiếp cận.

Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đang bám sát hiện trường, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất của trường trong bối cảnh mưa lũ vẫn tiếp diễn.