HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nhiều bị cáo trên cơ sở ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và các tình tiết giảm nhẹ mới xuất trình tại tòa.

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), tòa ghi nhận việc xuất trình thêm tài liệu về thành tích xuất sắc, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Ngoài ra, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, nhồi máu não.

HĐXX cũng ghi nhận bà Lan đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận đề nghị dùng 2 mảnh đất để khắc phục hậu quả do liên quan đến tài sản chung, riêng.

Từ những căn cứ trên, tòa tuyên phạt bị cáo Lan 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Với bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), HĐXX ghi nhận gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, được hàng nghìn người viết đơn xin giảm nhẹ. Vợ bị cáo Thành cũng đang nuôi dưỡng con gái của liệt sĩ.

Do đó, tòa tuyên phạt ông Thành mức án 8 năm 6 tháng tù. Trước đó, án sơ thẩm tuyên bị cáo Thành 12 năm tù.

Nhóm bị cáo còn lại cũng được giảm án đáng kể. Cụ thể, ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm từ 8 năm còn 6 năm tù.

Đáng chú ý, 3 cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ được chuyển từ án tù giam sang án treo (3 năm), gồm: ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh).

Ngoài ra, 3 người không kháng cáo nhưng gia đình có đơn xin giảm nhẹ cũng được chấp nhận, gồm: Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi), Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc cũ). Những người này nhận án từ 4-6 năm tù.