Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan. Trước đó, bị cáo Lan bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Cùng tội danh "Nhận hối lộ", bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) được đề nghị giảm 30-36 tháng tù; bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được đề nghị giảm 18-24 tháng tù.

Đối với nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", VKS đề nghị chuyển hình phạt từ tù giam thành án treo cho các bị cáo: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Ở nhóm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường) và Hoàng Quốc Trị (cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường) được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đáng chú ý, bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) và Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) dù không kháng cáo nhưng vẫn được đề nghị giảm 18-21 tháng tù.

Về căn cứ giảm nhẹ, VKS đánh giá các bị cáo có nhân thân tốt, nhiều thành tích. Riêng bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con bị khuyết tật, tự nguyện dùng đất khắc phục hậu quả; bị cáo Lê Duy Thành ngoài tiền khắc phục còn xin nộp thêm 200 triệu đồng.