Sáng nay (25/9), tại phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đại diện VKS đưa ra mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt 2 bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) mức án 30 năm tù về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị đề nghị tuyên mức án 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù treo đến 19 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Bùi Quốc Hưng dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật, nhưng khi được Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Quân (SN 1977, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự thì vẫn nhận lời.

Thời điểm đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đang bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa.

Thế nhưng, Hưng đã nhiều lần gặp Quân, Hòa để trao đổi công việc. Hưng đã nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa (ngày 2/1/2025) và 140.000 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) từ Quân (ngày 23/1/2025).

Sau đó, cựu cán bộ công an đã cùng Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại Cục C05 để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Quá trình điều tra, Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng từ Hòa, không nhận 140.000 USD do Quân đưa. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có căn cứ xác định Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho 2 công ty.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu cán bộ công an tiếp tục phủ nhận việc nhận 140.000 USD và cho rằng túi quà Quân đưa chỉ chứa 2 hộp xì gà.

Theo lời khai của Hưng, chiều 20/1/2025, bị cáo đưa Hòa lên phòng làm việc của lãnh đạo Cục C05. Trước khi vào, Hưng khuyên Hòa không gửi 100 triệu này nữa. Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, Hưng đã trả số tiền này cho Hòa và dặn không được khai báo nội dung liên quan đến mình.

Cựu cán bộ công an trình bày: "Bị cáo chỉ chịu cái việc môi giới với khoản 100 triệu đó thôi, không biết 140.000 USD nào cả".

Trước lời khai của bị cáo Hưng, Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã lên tiếng: "Làm gì có chuyện đi xin xỏ 'chạy án' mà đi tay không...".