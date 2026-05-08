Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trong đó, bị can Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Đưa hối lộ.

Bị can Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2025, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp, tạo thành một “hệ sinh thái” sản xuất và phân phối sữa trên phạm vi toàn quốc.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, Cường đã tìm cách nhờ người giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự. Cường trao đổi, thống nhất với Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) để tìm người móc nối.

Phạm Gia Khải (kinh doanh tự do) là người tiếp nhận thông tin từ Hà về việc các công ty bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm. Hà nhờ Khải tìm người kết nối, đưa tiền nhờ giúp "chạy án".

Sau đó, Khải đã liên hệ, trao đổi vấn đề này với Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A).

Khải đã trực tiếp sắp xếp việc giao nhận 150.000 USD (tương đương hơn 3,7 tỷ đồng) giữa Hà và Quân. Nhận tiền, Quân liên hệ, gặp gỡ Nguyễn Văn Hòa (nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng) và Bùi Quốc Hưng.

Trong quá trình đó, Quân đưa 200 triệu đồng cho Hòa để chuyển cho Hưng; trực tiếp đưa 140.000 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) cho Hưng để nhờ cựu cán bộ công an này tác động đến người có thẩm quyền giúp đỡ cho các công ty của Hà, Cường không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng xác định, dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật nhưng Hưng vẫn nhận lời và nhiều lần gặp Quân, Hòa trao đổi công việc.

Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD (tương đương gần 3,5 tỷ đồng) từ nhóm của Quân. Sau khi nhận tiền, Hưng cùng Hòa đã đến gặp người có thẩm quyền tại cơ quan công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Quá trình điều tra, Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng từ Hòa, phủ nhận việc cầm 140.000 USD từ Quân.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ xác định Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho 2 công ty sữa.

Kiến nghị của VKSND Tối cao

Quá trình điều tra, truy tố vụ án, VKSND Tối cao nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng…), hạch toán sổ sách kê khai thuế, là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Về trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan, VKSND Tối cao cho rằng, các đơn vị này đã không phát hiện những sai phạm của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty liên quan để xử lý kịp thời, do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực trên.

VKSND Tối cao cũng có kiến nghị gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm.