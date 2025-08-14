Chiều nay (14/8), TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý đất đai tại huyện Sóc Sơn (cũ). HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Với cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Đức Vượng (SN 1965, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí): 4 năm tù; Đỗ Văn Ba (SN 1984, cựu cán bộ địa chính xã): 36 tháng tù và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1965, cựu Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí): 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và TP Hà Nội, gây bức xúc trong xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NN

Theo cáo buộc, từ 20/6/2008 - 22/3/2018, các hộ dân thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã Minh Trí và Minh Phú huyện Sóc Sơn (cũ), TP Hà Nội khi chưa được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng (khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn An và Dương Đức Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là 445.254,75m².

Bị cáo Đỗ Văn Ba (khi đó là cán bộ địa chính xã Minh Trí) và Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí) biết rõ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là sai quy định.

Mặc dù vậy, từ ngày 3/10/2010 - 27/6/2017, hai bị cáo trên vẫn ký xác nhận trên Đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất rồi tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã là Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng ký chứng thực, xác nhận bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Trong đó, ông Đỗ Văn Ba ký xác nhận đối với 79 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 338.085,2m², Nguyễn Mạnh Hùng ký xác nhận đối với 21 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 165.452m².

Kiến nghị thu hồi đất quy hoạch rừng phòng hộ bị chuyển nhượng trái pháp luật

Liên quan đến vụ án, HĐXX kiến nghị UBND có thẩm quyền xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ đã bị sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật; Xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu đối với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích.

Đồng thời, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các cán bộ, công chức và những người khác có hành vi vi phạm quy định về đất đai, vi phạm quy định về bảo vệ rừng, vi phạm quy định về xây dựng, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.