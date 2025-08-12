Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội đưa vụ án Vi phạm quy định về quản lý đất đai tại huyện Sóc Sơn (cũ) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Các cựu cán bộ bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn An (SN 1962, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ), Dương Đức Vượng (SN 1965, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ), Đỗ Văn Ba (SN 1984, cựu cán bộ địa chính xã), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1965, cựu Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí).

Trước đó, hồi 3/2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ).

Kết luận thanh tra cho thấy: “UBND các xã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Ảnh minh họa.

Việc các hộ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về đất, nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ là không đúng quy định tại Điều 12, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. UBND xã Minh Trí, UBND xã Minh Phú không xử lý mà UBND các xã lại xác nhận, chứng thực vào giấy tờ mua bán chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng là vi phạm”.

Vì vậy sau đó UBND TP Hà Nội chỉ đạo “chuyển Công an thành phố các hồ sơ liên quan đối với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng dẫn đến việc xây dựng công trình vi phạm trong quy hoạch rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 20/6/2008 - 22/3/2018, các hộ dân thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã Minh Trí và Minh Phú huyện Sóc Sơn (cũ), TP Hà Nội khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Nhưng các bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương (khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn An và Dương Đức Vương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là 445.254,75m².

Bị cáo Đỗ Văn Ba (khi đó là cán bộ địa chính xã Minh Trí) và Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Phó Trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí) biết rõ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là sai quy định.

Nhưng từ ngày 3/10/2010 - 27/6/2017, 2 bị cáo trên vẫn ký xác nhận trên Đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất rồi tham mưu, trình Lãnh đạo UBND xã là Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương ký chứng thực, xác nhận bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Trong đó, ông Đỗ Văn Ba ký xác nhận đối với 79 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 338.085,2m², Nguyễn Mạnh Hùng ký xác nhận đối với 21 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 165.452m².

Tại tòa, một số người mua đất Sóc Sơn cho hay, khi mua đất họ không mất chi phí gì cho xã và họ mong cơ quan chức năng bóc tách giữa đất rừng và đất ở để những người mua đất không bị ảnh hưởng quyền lợi.