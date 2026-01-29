Đại diện VKS đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Vicem) mức án 12-13 năm tù; Tạ Quang Bửu (nguyên thành viên HĐTV, kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Ngọc Anh (nguyên Tổng Giám đốc Vicem) bị đề nghị mức án 15-17 năm tù.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo khác mức án từ 24 tháng tù treo đến 16 năm tù giam.

Cáo buộc cho rằng, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Vicem) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON - Công ty ECON) thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu…

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng Phòng kế hoạch Ban QLDA Vicem) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) đã đánh giá và thẩm định cho Công ty ECON đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau những lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, quá trình triển khai thực hiện dự án, các bị cáo đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu nên đã lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án không đúng quy định. Các bị cáo cố ý tính toán và hợp thức các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dự án đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác sử dụng được; thậm chí không thể chuyển nhượng và chưa thể tiếp tục triển khai do phải tính lại hiệu quả kinh tế.

Theo đại diện VKS, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh là người đề ra chủ trương làm sai, chủ mưu xuyên suốt vụ án. Hành vi của các bị cáo là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm thất thoát, lãng phí của vụ án nên cần có mức hình phạt cao nhất.