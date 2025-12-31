VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số những người bị truy tố có ông Lê Văn Chung (nguyên Chủ tịch HĐTV Vicem), Nguyễn Ngọc Anh (nguyên Tổng Giám đốc Vicem), Tạ Quang Bửu (nguyên thành viên HĐTV, kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) và bà Nguyễn Bích Thủy (nguyên thành viên HĐTV Vicem).

Theo cáo buộc, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị can khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Các bị can cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Cụ thể, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long ( Ban Quản lý dự án Vicem) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON - Công ty ECON) thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Do đó, Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long đã chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng Phòng kế hoạch Ban Quản lý dự án Vicem) chuyển tài liệu của hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; Nguyễn Thị Tuyết (Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty ECON) và Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty ECON) tiếp nhận tài liệu của Công ty Vicem để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm (Tổ trưởng) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng Phòng Thẩm định dự án Vicem) đã đánh giá và thẩm định cho công ty ECON đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận. Hành vi nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Lê Văn Chung bị xác định là có vai trò cao nhất. Ông Chung biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, nhưng đã trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.