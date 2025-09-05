VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 24 bị can liên quan sai phạm trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo cáo trạng, ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường dự án bị cáo buộc có vi phạm trong quá trình phê duyệt phương án bồi thường tại dự án sân bay Long Thành.

Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng bị truy tố còn có cựu lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và một số cán bộ xã Bình Sơn, Lộc An và thị trấn Long Thành.

Trong đó, bị can Vũ Đức Công (cán bộ địa chính xã Bình Sơn), Nguyễn Thanh Văn (Trưởng ban nhân dân ấp Suối Trầu 3) ngoài tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” còn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị can Nguyễn Hải Lăng bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Cáo trạng xác định, trong quá trình thực hiện bồi thường, nhiều hộ dân tại xã Bình Sơn không có hồ sơ quản lý đất đai, không đủ điều kiện nhận bồi thường nhưng vẫn được cán bộ xã xác nhận “có nhà, công trình trên đất”. Trên cơ sở này, UBND huyện Long Thành đã ban hành các quyết định bồi thường trái quy định, gây thiệt hại ngân sách.

Tổng thiệt hại các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai phạm gây ra là hơn 23,5 tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho 3 hộ dân khác khiến ngân sách thất thoát hơn 15 tỷ đồng.

Lực lượng công an khám xét Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành hồi cuối năm 2023. Ảnh: A.X

Đối với hành vi đưa nhận hối lộ, hồi tháng 6/2020, khi được thông báo hồ sơ không đủ điều kiện bồi thường, Lăng đã nhờ Văn xác nhận lùi thời điểm xây dựng công trình để hợp thức hóa hồ sơ. Sau đó, Lăng đưa cho Công và Văn mỗi người 50 triệu đồng để hoàn tất hồ sơ khống.

Dựa trên xác nhận này, Hội đồng bồi thường huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.