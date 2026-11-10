Nir Hefetz, cựu cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nhà lãnh đạo này đang "hoảng loạn" trước khả năng đối thủ Gadi Eisenkot thay ông làm thủ tướng.

Thủ tướng Israel Netanyahu và vợ. Ảnh: Flash90

Theo báo JPost, ông Hefetz nhận định trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh 103FM hôm 10/11: “Hoảng loạn là yếu tố chính trong quá trình ra quyết định của ông Netanyahu. Tôi gần như có thể nhắm mắt lại và cảm nhận được bầu không khí hoảng loạn đó".

Mô tả bầu không khí tại Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Hefetz cho biết những cuộc điện thoại khẩn cấp từ vợ ông Netanyahu là bà Sara và con trai Yair thường xuyên diễn ra trong những giai đoạn bất ổn chính trị.

“Cứ khoảng 5 giây lại có một cuộc điện thoại khẩn cấp, với cùng một thông điệp từ Yair và bà Sara”, ông Hefetz nói khi đề cập đến những người xung quanh Thủ tướng Netanyahu. Trong số này, ông Hefetz cho rằng có cả “những đại diện của Qatar tại văn phòng hoặc những người như Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana.

"Nếu bạn là một con ruồi đậu trên tường, bạn sẽ tận mắt chứng kiến sự hoảng loạn đó... Điều này không có gì bất thường đối với ông Netanyahu mỗi khi vị thế cá nhân của ông ấy bị đe dọa. Đó là cách hành xử đặc trưng của ông ấy khi liên quan đến lợi ích của bản thân", ông Hefetz bình luận.

Bàn về khả năng ông Netanyahu mất quyền lực, ông Hefetz tin việc chuyển sang hàng ghế phe đối lập sẽ là điều đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Israel và gia đình. “Cuộc sống ở nhà sẽ không hề dễ dàng với ông Netanyahu, nói giảm nói tránh là như vậy. Đừng quên ông ấy là người rất thích sự kính trọng mà các nhà lãnh đạo thế giới dành cho mình. Liệu ông ấy có ngồi trên hàng ghế phe đối lập không? Liệu ông ấy có chịu nổi cảnh nhìn thấy ông Eisenkot di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, đi đâu cũng có trực thăng đưa đón hay sử dụng chuyên cơ 'Wing of Zion'?", ông Hefetz bày tỏ.

Cựu cố vấn cho rằng nếu không còn là thủ tướng, các phiên toàn xét xử ông Netanyahu về những cáo buộc tham nhũng cũng bị ảnh hưởng. "Việc ông Netanyahu đang là thủ tướng đương nhiệm đã ảnh hưởng đến cách tòa án sắp xếp lịch trình xét xử. Nếu ông chuyển sang vị trí lãnh đạo phe đối lập, các thẩm phán có thể sẽ đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về việc phải có mặt tại tòa", ông Hefetz cho hay.