Sáng 27/11, TAND TPHCM (cơ sở 1) mở phiên xét xử bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cùng 5 đồng phạm về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, bị cáo Phạm Minh An cùng Trần Mạnh Hải (48 tuổi, Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế) và Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba bị cáo còn lại gồm Huỳnh Anh Tuấn (41 tuổi, Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Tạ Quang Trường (57 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (50 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế của Vimedimex) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ Hybrid (gói thầu số 25) thuộc dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Tại phiên xử sáng nay, HĐXX tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11.

Bị cáo Phạm Minh An (áo trắng), cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tại tòa. Ảnh: Quang Hưng

Theo cáo trạng, gói thầu số 25 là một trong 25 gói thầu được phê duyệt theo Quyết định 1165/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Gói thầu này sau đó được quyết toán hơn 36 tỷ đồng cho Công ty Vimedimex (đơn vị trúng thầu), nhưng gây thiệt hại cho chủ đầu tư hơn 18,3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Huỳnh Anh Tuấn đã câu kết với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu để Công ty Vimedimex đủ điều kiện tham gia, trúng gói thầu số 25, qua đó được chia hơn 683 triệu đồng.

Từ kết luận định giá tài sản và hồ sơ thanh quyết toán, cơ quan điều tra xác định hành vi gian lận của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18,3 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phạm Minh An, do tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới là Trần Mạnh Hải nên không yêu cầu báo cáo, kiểm tra tài liệu làm căn cứ dự thảo quyết định, sau đó ký ban hành quyết định tổ chức và thực hiện đấu thầu. Trong khi đó, bị cáo Trần Mạnh Hải - người trực tiếp phụ trách hồ sơ thầu - biết tờ trình của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà chỉ là dự thảo, không có giá trị pháp lý, nhưng vẫn trình ký để tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế.

Bị cáo Đỗ Hữu Hải, với vai trò đơn vị tư vấn, đã sử dụng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình gửi chủ đầu tư.