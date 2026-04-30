Ngày 30/4, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026 tại Công viên Biển Đông (phường An Hải), thu hút gần 100 vận động viên đến từ 14 đội trong nước và quốc tế tham gia.

Cuộc thi tổ chức tại bãi biển du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Hội thi quy tụ 6 đội trong nước cùng 8 đội quốc tế đến từ Australia, Myanmar, Philippines, Malaysia và Singapore. Các vận động viên là nhân viên đội cứu nạn tại các địa phương ven biển, resort, khách sạn và các đội tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ bờ biển, đã được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn - cứu hộ theo quy định.

Các đội tranh tài ở nhiều nội dung mô phỏng thực tế cứu hộ trên biển như chạy nước rút trên bãi biển, bơi tiếp sức, đồng đội vượt sóng, cứu hộ bằng phao kẹp, tiếp sức ván cứu hộ, cướp cờ, đua thúng…

Bên cạnh đó, hội thi còn có các phần thi kỹ năng chuyên môn gồm hồi sinh tim phổi (CPR), tiếp sức kéo nạn nhân, ném dây 10m, tiếp sức ném dây và khiêng nạn nhân 50m.

Các vận động viên là những người có kinh nghiệm góp phần bảo đảm an toàn cho du khách ở các bãi biển du lịch

Cuộc thi tổ chức giúp các nhân viên cứu hộ trao đổi kinh nghiệm

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hội thi được duy trì thường niên nhằm tạo cơ hội để lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng cứu nạn - cứu hộ, hỗ trợ du khách khi gặp sự cố trên biển.

Tại Đà Nẵng, công tác cứu hộ được chuyên nghiệp hóa thông qua các hội thi quốc tế và khóa huấn luyện với chuyên gia nước ngoài để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách.