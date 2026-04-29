Vùng biển Thịnh Long trải dài hơn 7km với 3 bãi tắm rộng, còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Trước đây, mỗi năm, khu du lịch biển Thịnh Long đón hàng trăm nghìn lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do tác động của thiên tai, nhiều đoạn kè biển khu vực biển Thịnh Long bị sóng đánh sập, các nhà hàng ven biển buộc phải tạm dừng hoạt động để phục vụ thi công dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh. Điều này khiến hoạt động du lịch gặp không ít khó khăn. Lượng du khách đến biển Thịnh Long vì thế bị sụt giảm nhiều so với trước.

Sau sáp nhập, trong định hướng phát triển dài hạn, tỉnh Ninh Bình xác định du lịch biển là ngành kinh tế mũi nhọn mới, phát triển theo hướng xanh, bền vững. Lễ khai mạc Mùa Du lịch biển Ninh Bình năm 2026 diễn ra vào tối 28/4 với nhiều tiết mục đặc sắc trở thành điểm nhấn, càng thu hút đông đảo người dân và du khách biết đến du lịch biển Ninh Bình.

Ghi nhận của PV, trong ngày này, không khí tại khu du lịch biển Thịnh Long vô cùng sôi động, các cung đường tại đây đều tấp nập người và phương tiện.

Dòng người từ khắp nơi đổ về khu vực bãi tắm chính, tạo nên cảnh nhộn nhịp hiếm thấy sau nhiều năm khu du lịch Thịnh Long rơi vào trầm lắng.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại bãi biển

Anh Vũ Ngọc Anh (trú tại xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Sau nhiều năm quay trở lại Thịnh Long, tôi thấy không khí năm nay sôi động hơn hẳn, đường sá được chỉnh trang, sạch đẹp, cách dịch vụ cũng được nâng cấp nên chắc chắn tôi sẽ còn quay lại nhiều lần”.

Du khách nườm nượp đổ về khu du lịch Thịnh Long

Bãi tắm 3 Thịnh Long sở hữu bãi cát thoải, mịn, nước biển trong xanh đã thu hút đông đảo du khách vui chơi, tắm biển

Các gia đình tận hưởng khoảnh khắc bên biển

Lượng du khách đổ về khu du lịch Thịnh Long tăng mạnh nên các dịch vụ ăn uống, lưu trú quanh khu vực biển cũng hoạt động hết công suất. Nhiều nhà hàng, quán ăn trong tình trạng kín khách.

Ông Trần Minh Đăng, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Thịnh cho biết, để phục vụ lượng khách tăng cao trong Mùa Du lịch biển Ninh Bình năm 2026, địa phương đã tăng cường lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định khi tắm biển.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Xã đã bố trí thêm nhân lực thu gom rác thải trong ngày, duy trì cảnh quan môi trường, tạo hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, hướng tới phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.