Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế là điểm đến hấp dẫn du khách. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, từ 24-28/4, Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân trên 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt khoảng 99%.

Dự báo kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, Huế có thể đón khoảng 610.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng hiện đạt khoảng 99%.

Dưới đây là gợi ý các hoạt động hấp dẫn du khách có thể trải nghiệm khi tới du lịch Huế trong kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Đón bình minh ở Đầm Chuồn

Đầm Chuồn nằm ở xã Mỹ Thượng, Huế (xã Phú An, huyện Phú Vang cũ), cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Đây là đầm nước lợ rộng hơn 100ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, nhà chồ (lán tre, gỗ) đơn sơ trên mặt nước... khiến Đầm Chuồn được ví như "hòn ngọc ẩn giấu" trên phá Tam Giang.

Ngồi thuyền gỗ, lênh đênh trên Đầm Chuồn, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, bình yên. Ảnh: Hue SSC

Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hấp dẫn du khách bằng các tour trải nghiệm làm ngư dân: đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu cần...

Nếu muốn kết hợp làm ngư dân và ngắm bình minh Đầm Chuồn, du khách nên bắt đầu hành trình từ sáng sớm, khoảng 5h. Hướng dẫn viên có thể hướng dẫn bạn cách đạp trìa (loài ngao sống ở vùng nước lợ) và dùng chân gắp lấy hoặc cách đổ nò - một ngư cụ được người dân thiết kế để khi tôm, cá chui vào sẽ không thể thoát ra.

Trong hành trình, du khách còn được thưởng thức các loại hải sản tươi rói được hấp, nướng trực tiếp tại các nhà chồ giữa đầm. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Khi lên bờ, du khách có thể ghé chợ làng Chuồn - nơi vẫn giữ vẻ bình dị với những mẹt hàng đơn sơ kiểu "nhà có gì bán nấy", thưởng thức những món ngon địa phương như bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi.

Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc Đầm Chuồn rất đẹp. Du khách có thể chọn đi tour ngắm hoàng hôn vào 16h-18h30.

Thăm rừng ngập mặn Rú Chá

Rú Chá được biết đến là khu rừng ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên hệ đầm phá Tam Giang, có chức năng ngăn mặn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đất liền. Nơi đây tập trung hàng nghìn cây chá cổ thụ, nhiều loài thủy sinh vùng đầm phá và nhiều loài chim khác nhau.

Từ trung tâm TP Huế cũ, du khách di chuyển theo Quốc lộ 49 hướng về bãi biển Thuận An, sau đó rẽ trái về phía đập Thảo Long, mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ, khu rừng sẽ dần hiện ra trước mắt. Du khách cũng có thể kết hợp trải nghiệm đón bình minh ở Đầm Chuồn và sau đó thăm rừng ngập mặn Rú Chá.

Vẻ đẹp hoang sơ của rừng Rú Chá. Ảnh: Hue SSC

Du khách có thể ngồi thuyền nan nhỏ, len lỏi trong rừng, tự khám phá khu rừng nguyên sinh giữa ngập tràn tiếng hót của chim muông hoặc đi dạo trên những con đường bê tông uốn lượn, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ.

Du khách có thể tìm kiếm ngôi nhà "Robinson" của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Đáp và bà Trần Thị Hồng, những người sống khoảng 4 thập kỷ trong rừng Rú Chá để tìm hiểu về công việc đặt nò, giăng lưới bắt tôm cá, nghe những câu chuyện về hành trình giữ rừng...

Con đường xanh mướt trong rừng Rú Chá. Ảnh: Hue SSC

"Trốn nóng, sống chậm" ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã cách trung tâm TP Huế khoảng 40km, nép mình bên dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Đây là khu rừng đặc dụng có giá trị cao về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và nguồn gen quý hiếm. Vườn đồng thời phát triển các hoạt động cứu hộ động vật, nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái.

Du khách có thể đặt tour trekking khám phá đỉnh Bạch Mã cao 1.450m. Cung đường đồi núi, sườn dốc, đòi hỏi người tham gia có kinh nghiệm, sức khỏe tốt. Tại vườn còn có nhiều cung đường trekking khác nhau như đường mòn Đỗ Quyên, đường mòn Ngũ Hồ, đường mòn Rừng Chò Đen...

Hải Vọng Đài trên đỉnh Bạch Mã

Du khách cũng có thể đặt phòng tại villa cổ kiểu Pháp trong vườn để kết hợp ngắm hoàng hôn cuối chiều và ngắm sao về đêm.

Theo kinh nghiệm du lịch Huế của nhiều du khách, từ tháng 3 đến tháng 12 được xem là thích hợp nhất để đi du lịch ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Thời điểm này, thời tiết khô ráo, không có những cơn mưa lớn, thích hợp cho di chuyển.