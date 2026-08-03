Cụ bà rơi vào tình trạng nguy kịch khi đang được người giúp việc đưa đi dạo. Ảnh: QQ

Theo truyền thông Trung Quốc, sáng 27/6, cụ bà Trần Trúc Hiên, 94 tuổi, được người giúp việc đưa đi dạo tại công viên Kỳ Lân (thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) như thường lệ. Tuy nhiên, khi đang di chuyển trong công viên, cụ bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh, ngừng thở và không còn phản ứng, theo QQ.

Quá hoảng loạn, người giúp việc lập tức gọi điện báo cho người thân, đồng thời lớn tiếng cầu cứu những người xung quanh. Đúng lúc, anh Thời Phong đang chạy bộ gần đó nghe thấy tiếng hô hoán nên nhanh chóng tới hỗ trợ.

"Tôi không kịp nghĩ nhiều. Thấy cụ trong tình trạng nguy hiểm, tôi lại từng được học sơ cứu nên không thể đứng nhìn", anh kể.

Sau khi kiểm tra nhanh, anh Thời Phong nhận định cụ bà có dấu hiệu ngừng tim và tình trạng vô cùng nguy kịch. Do vị trí xảy ra sự việc cách chốt cảnh sát gần nhất khoảng 200-300m, anh quyết định cùng người giúp việc nhanh chóng đẩy xe lăn đưa cụ tới khu vực rộng rãi để thuận tiện cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, cứ khoảng 30 giây anh lại kiểm tra động mạch cảnh 1 lần. Ban đầu, cụ bà vẫn còn mạch rất yếu. Tuy nhiên chỉ sau quãng đường khoảng 100m, mạch gần như biến mất, đồng tử bắt đầu giãn.

Ngay khi đến khu vực cạnh chốt cảnh sát, anh nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đặt cụ bà nằm xuống nền đất rồi lập tức quỳ gối thực hiện ép tim ngoài lồng ngực.

Sau hơn 1 phút liên tục ép tim với cường độ cao, cụ dần khôi phục nhịp thở tự nhiên. Đúng lúc này, con trai cụ bà là ông Tưởng Tuấn Cương cũng vừa bắt taxi tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp.

Nhìn thấy mẹ mình thoát khỏi cửa tử, ông liên tục cảm ơn người đã cứu mạng. Tuy nhiên, trong lúc quá xúc động và vội vã đưa mẹ đi cấp cứu, ông lại quên mất việc hỏi tên ân nhân.

Khi xe cấp cứu đến nơi, cụ bà được chuyển ngay tới bệnh viện điều trị, còn anh Thời Phong chỉ lặng lẽ đứng dậy, tiếp tục buổi chạy bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi sức khỏe của cụ bà ổn định, gia đình mới nhận ra họ vẫn chưa biết người đã cứu mẹ mình là ai. Ông Tưởng cùng người giúp việc quay trở lại công viên nhiều ngày liên tiếp với hy vọng gặp lại người đàn ông tốt bụng nhưng đều không có kết quả.

Cuối cùng, gia đình phải nhờ cảnh sát hỗ trợ. Sau khi trích xuất camera an ninh và rà soát nhiều nguồn thông tin, lực lượng chức năng xác định người cứu cụ bà là Thời Phong, nhân viên của công ty điện lực Khúc Tĩnh (thuộc Tổng công ty điện lực Phương Nam Trung Quốc).

Nhân viên điện lực được gia đình cụ bà tìm kiếm nhiều ngày là một người tốt bụng, gan dạ. Ảnh: QQ

Khi gia đình mang thư cảm ơn và quà đến tận nơi làm việc, anh lịch sự từ chối. "Chỉ là một việc nhỏ thôi", anh khiêm tốn nói.

Theo đồng nghiệp, công việc thường ngày của Thời Phong là sửa chữa, bảo dưỡng đường dây điện cao áp, nghề nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, đơn vị thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện sơ cứu và ứng phó khẩn cấp.

"Mỗi lần tham gia tập huấn, cậu ấy đều thực hiện rất nghiêm túc và chuẩn xác. Thời Phong luôn bình tĩnh khi xử lý tình huống. Việc cứu được người lần này không phải do may mắn mà là kết quả của nhiều năm rèn luyện", một đồng nghiệp chia sẻ.

Bản thân Thời Phong cũng thừa nhận, dù đã trải qua nhiều buổi diễn tập, nhưng khi trực tiếp đối mặt với một ca cấp cứu ngoài đời thực, anh vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Tôi chỉ nghĩ rằng nếu chậm 1 giây thì cơ hội sống của cụ sẽ giảm đi. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ còn quy trình cấp cứu và quyết tâm cứu bằng được người bệnh", anh nói.

Hiện cụ bà đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định sau quá trình điều trị.

Các chuyên gia y tế cho biết, với người bị ngừng tim đột ngột, 4-6 phút đầu tiên là "thời gian vàng" quyết định khả năng sống sót cũng như nguy cơ tổn thương não. Việc người chứng kiến biết cách gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường có thể tăng đáng kể cơ hội cứu sống người bệnh trước khi nhân viên y tế đến.