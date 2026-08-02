Sulemana Abdul Samed cao hơn 2,2m . Ảnh: NDTV

Sulemana Abdul Samed được biết đến là người đàn ông cao nhất Ghana với chiều cao hơn 2,2m. Anh được nhiều người Ghana biết đến với biệt danh Awuche, có nghĩa là "Đi nào" trong tiếng Hausa.

Anh là nhân vật quen thuộc tại quê nhà Gambaga và thu hút sự chú ý trên khắp đất nước nhờ chiều cao đặc biệt của mình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người đàn ông có vóc dáng khổng lồ phải trải qua nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày và đau đớn vì bệnh tật.

Chiều cao từng gây tranh cãi

Câu chuyện của Sulemana từng thu hút sự quan tâm lớn vào năm 2023 khi xuất hiện thông tin cho rằng anh có thể trở thành người đàn ông cao nhất thế giới còn sống.

Do thiếu thiết bị đo phù hợp, một số nhân viên y tế ban đầu ước tính anh cao tới 2,9m. Nếu con số này chính xác, Sulemana sẽ vượt qua mọi kỷ lục về chiều cao từng được ghi nhận.

Tuy nhiên, sau đó các nhà báo đã tiến hành đo lại tại nhà của anh và xác định chiều cao thực tế khoảng 2,24m.

Căn bệnh khiến cơ thể không ngừng phát triển

Nguyên nhân khiến cho Sulemana có chiều cao tăng đột biến là do hội chứng Marfan. Đây là một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết trong cơ thể. Người mắc hội chứng này thường có vóc dáng cao, tay chân dài và đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, xương khớp.

Điều đặc biệt là chiều cao bất thường của Sulemana không xuất hiện từ nhỏ. Anh cho biết cơ thể bắt đầu phát triển nhanh chóng khi anh ngoài 20 tuổi, trong thời gian làm việc tại một cửa hàng bán thịt ở thủ đô Accra và dành dụm tiền để học lái xe.

Sulemana từng kể rằng, một buổi sáng thức dậy, anh nhận thấy lưỡi bị sưng lớn khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Sau đó, anh nhận ra cơ thể mình tiếp tục thay đổi và phát triển, theo MSN.

Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, cột sống của anh bị cong dần, ảnh hưởng đến khả năng vận động. Sulemana buộc phải từ bỏ kế hoạch trở thành tài xế và không thể tiếp tục chơi bóng đá – môn thể thao anh yêu thích. Anh gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Sulemana từng chia sẻ, anh vẫn tiếp tục cao lên dù đã ở tuổi trưởng thành. Ngay cả đôi giày mà anh đi cũng phải do một người thợ trong làng làm từ lốp xe.

Dù luôn mong một ngày được lập gia đình và có con, anh vẫn chưa thể thực hiện ước mơ ấy vì bệnh tật.

Hôm 28/7, anh qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Tamale, miền Bắc Ghana, sau khi nhập viện vì những vết loét ở chân bị nhiễm trùng. Gia đình cho biết các vết thương không phải do hội chứng Marfan gây ra trực tiếp, nhưng có thể liên quan đến những biến chứng từ tình trạng sức khỏe của anh.

Người thân cho biết Sulemana là người hiền lành và hào phóng. Sau khi anh qua đời, nhiều người đã tìm đến gia đình để hỏi thăm và chia buồn.

"Anh ấy là người rất hào phóng và tốt bụng. Từ khi anh ấy mất đến nay, nhiều người vẫn đến nhà để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra", Sulemana Abdul Kudus, một người họ hàng của Sulemana chia sẻ.

Hiện kỷ lục Guinness dành cho người đàn ông cao nhất thế giới còn sống thuộc về Sultan Kosen (Thổ Nhĩ Kỳ) với chiều cao 2,51m. Người cao nhất từng được ghi nhận đáng tin cậy trong lịch sử là Robert Wadlow (Mỹ), cao 2,72m trước khi qua đời năm 1940.