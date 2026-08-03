Ông Carlo, ông Angelo và bà Debra (từ trái sang) trong lần gặp đầu tiên ở Mỹ. Ảnh: MyHeritage

Ước nguyện cuối đời

Carlo Arco sinh năm 1952 tại thành phố Turin (Italy) với tên khai sinh là Giancarlo Lavi. Ông bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh và sống trong một cơ sở nuôi dưỡng trong 5 năm đầu đời trước khi được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi, People đưa tin hôm 2/8.

Trong suốt thời thơ ấu và nhiều năm sau đó, Carlo không biết cha mẹ ruột là ai hay vì sao mình được cho làm con nuôi. Những câu hỏi về nguồn cội luôn theo ông suốt chặng đường đời.

Nhiều năm sau, Carlo kết hôn với Debra Arco và cùng vợ xây dựng cuộc sống tại bang New York (Mỹ).

Tuy nhiên, một cơn đột quỵ khiến ông bị liệt một phần cơ thể và khả năng nói suy giảm đáng kể. Khi sức khỏe ngày càng yếu, ông chia sẻ với vợ mong muốn cuối cùng của mình là tìm lại gia đình đã thất lạc từ thuở nhỏ.

Để thực hiện tâm nguyện của chồng, bà Debra đã dành nhiều tháng liên hệ với các cơ quan chức năng tại Italy và tìm kiếm hồ sơ nhưng không thu được kết quả. Sau đó, bà quyết định để ông Carlo thực hiện xét nghiệm ADN.

Bước ngoặt đến khi ông Carlo làm xét nghiệm ở tuổi 66. Kết quả cho thấy ông có một người em cùng cha khác mẹ tên Angelo Iuppa đang sinh sống tại đảo Sicily.

"Khi biết mình có một người anh trai ở Mỹ, tôi nhận ra đó là một mảnh ghép trong lịch sử gia đình mà trước đây tôi chưa từng biết mình đã thiếu", Angelo chia sẻ.

Trước cuộc gọi video đầu tiên với người anh chưa từng gặp mặt, ông Angelo chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, ngay khi Carlo xuất hiện trên màn hình, ông Angelo cảm thấy mọi câu hỏi đều không còn quan trọng.

"Tôi lập tức nhận ra vì anh giống cha đến kinh ngạc. Tôi cũng nhận ra điều gì đó rất quen thuộc trên gương mặt ấy, dù trước đó chúng tôi chưa từng gặp nhau", ông Angelo kể.

Hai anh em ôm chặt nhau trong ngày đoàn tụ. Ảnh: MyHeritage

Đoàn tụ

Ông Angelo cùng con trai Marco đã sang New York để gặp ông Carlo trực tiếp sau khi có kết quả xét nghiệm ADN. Dù lớn lên ở 2 quốc gia khác nhau, họ nhanh chóng nhận ra nhiều nét tương đồng về ngoại hình và tính cách.

Trong quá trình tiếp tục tra cứu hồ sơ gia đình và các kho lưu trữ công cộng, ông Angelo còn tìm được thông tin về mẹ ruột của ông Carlo. Những thông tin này đã giúp giải đáp những câu hỏi mà ông Carlo mang theo suốt cuộc đời.

"Tôi không thể trả lại cho anh Carlo những năm tháng đã mất. Nhưng tôi có thể lắng nghe anh ấy, công nhận anh ấy là anh trai mình và giúp anh ấy tìm lại tên khai sinh, cội nguồn", ông Angelo nói.

Trong những giờ phút cuối đời của ông Carlo, người thân đã gọi điện cho ông Angelo ở Sicily. Dồn chút sức lực còn lại, ông Carlo thì thầm những lời cuối cùng với người em vừa mới được tìm thấy: "Anh yêu thương em rất nhiều, em trai của anh".

Ông Carlo qua đời vào tháng 11/2023 khi 71 tuổi.

Sau đó, vợ ông là Debra cùng con gái Dana Arco đã thay ông đến Sicily (Italy) để gặp những người thân. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, ông Carlo có khoảng 50 người thân tại Italy.

Dana Arco chia sẻ, việc biết được lịch sử gia đình đã thay đổi cách cô nhìn nhận về bản thân.

"Tôi luôn coi trọng gia đình. Việc kết nối với những người thân ở Sicily giống như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu. Nguồn cội Italy của tôi sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ và sau nhiều năm băn khoăn, cuối cùng bí ẩn cũng được giải đáp", cô nói.

Mới đây, Dana chia sẻ câu chuyện tìm lại người thân của cha. Cô vẫn tiếp tục gắn kết các thành viên trong gia đình ở Mỹ và Italy.

"Dù cha không còn ở đây để chứng kiến những điều tiếp theo, tôi biết ông đang mỉm cười nhìn tất cả chúng tôi. Theo nhiều cách, tôi tin rằng chính ông đã giúp cả gia đình đoàn tụ", Dana chia sẻ.