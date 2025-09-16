Ngày 16/9, Công an xã Mỹ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma tuý tổng hợp.

Công an bắt quả tang đối tượng N.V.D. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 15/9, tại thôn Kim Giao, xã Mỹ Thủy, công an xã Mỹ Thủy chủ trì, phối hợp với công an các xã Vĩnh Định, Hải Lăng, Diên Sanh và Đồn Biên phòng Hải An bắt quả tang N.V.D. (SN 1991, trú tại khu phố 2, phường Quảng Trị) đang tàng trữ 65 viên nén nghi là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Đối tượng N.V.D. và kết quá test nhanh dương tính với chất ma túy. Ảnh: CACC

Kết quả test nhanh nước tiểu của N.V.D. cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy thu giữ từ đối tượng N.V.D. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 944 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Tổng số nghi ma túy thu giữ từ đối tượng N.V.D. là 1.009 viên. Được biết, đối tượng N.V.D từng là Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 2, thị xã Quảng Trị cũ, nay là phường Quảng Trị.