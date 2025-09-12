Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã triển khai tổ chức xét nghiệm đối với công nhân, người lao động từ tỉnh ngoài đến làm việc trong các khu công nghiệp, lán trại xây dựng và công nhân ngành than.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa (Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra hành chính, xét nghiệm ma túy đối với số lao động tỉnh ngoài làm việc trong khu vực lán trại gần khu công nghiệp Sông Khoai.

Kết quả test nhanh ma túy đối với 42 trường hợp, có 29 người dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng này đều là lao động tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến làm việc thời vụ tại các điểm xây dựng gần KCN Sông Khoai.

Lực lượng Công an kiểm tra các khu lán trại có lao động tỉnh ngoài tạm trú. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ trong chăn trên giường của T.A K. (SN 1994, trú xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) 4 túi ma túy heroin; phát hiện trên thanh sắt đầu giường của L.V.N. (SN 1994, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) 1 túi ma túy heroin.

Tại cơ quan công an, N. và K. đều khai nhận nguồn gốc số ma túy trên là của T.V.T. (SN 1979, trú xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang ở trọ tại khu vực thôn Sông Khoai 3, phường Hiệp Hòa).

Căn cứ lời khai này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương khám xét khẩn cấp chỗ ở của T. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 túi ma túy heroin, 15 ống xi lanh, 1 cuộn giấy bạc, 1 cân tiểu ly và 1 điện thoại.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, 3 đối tượng trên không phải là quản lý trong khu công nghiệp hay có trách nhiệm trả lương cho công nhân.

Các đối tượng này cũng là lao động tự do, đứng ra thuê nhân công từ tỉnh ngoài để bốc vác, xây dựng, và trả công bằng tiền mặt với mức 300.000 - 400.000 đồng/ngày.

Những lao động có nhu cầu sử dụng ma túy đã tự nguyện mua ma túy từ T., K. và N. với giá 100.000 đồng/túi heroin. Đây là hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, không phải là hình thức trả công lao động.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 496 vụ với 978 đối tượng, vượt 42% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, có trên 20% số đối tượng bị bắt giữ là người tỉnh ngoài. Công an tỉnh cũng đã lập hồ sơ đưa 229 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đưa 350 người nghiện đi cai nghiện tự nguyện.

29 công nhân ở Quảng Ninh dương tính với ma túy Ngày 11/9, Công an phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng trực tiếp kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các công nhân trong khu lán trại tại công trường thi công trong khu công nghiệp AMATA.

Bóc mẽ chiêu trò giả danh 'công an ma túy' để lừa đảo Đoạn clip ghi lại màn giả danh công an để lừa đảo tinh vi đang lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì đạt được mục đích, kẻ gian lại rơi vào tình huống ê chề, vội vàng 'bỏ chạy' trước sự tỉnh táo bất ngờ của nạn nhân.