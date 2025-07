Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa do sai phạm liên quan đến dự án của Tập đoàn FLC.