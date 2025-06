Ngày 16/6, TAND tỉnh Gia Lai đưa bị cáo Nguyễn Phạm Hoàng (SN 1984, trú tại Tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013-11/2023, Nguyễn Phạm Hoàng (khi đó đang là phó trưởng phòng khách hàng của 1 chi nhánh ngân hàng ở huyện Đăk Pơ, Gia Lai) đã vay mượn và nợ tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và bị mất khả năng trả nợ.

Bị cáo Nguyễn Phạm Hoàng tại phiên tòa ngày 16/6. Ảnh: CTV

Từ tháng 9/2023-11/2023, Hoàng liên tục bị những người cho vay tiền đòi nợ, yêu cầu phải trả cả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận trước đó. Do bản thân không có khả năng thanh toán các khoản nợ trên, Hoàng đã liên hệ với những người có khả năng về tài chính và đưa ra thông tin gian dối về việc vay mượn tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Hoàng hứa vay trong thời gian ngắn, lãi suất cao làm cho nhiều người tin là thật, đưa tiền cho Hoàng vay. Sau khi vay được tiền, Hoàng dùng để trả nợ cho những người Hoàng đang nợ trước đó và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, Hoàng đã vay và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng của 8 cá nhân trên địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, chiếm đoạt của ông T.D.P. (thị xã An Khê) 5 tỷ đồng; ông C.T.H. (huyện Đak Pơ) 2 tỷ đồng; ông N.K.C. (thị xã An Khê) 900 triệu đồng; bà T.T.T.S. (thị xã An Khê) 900 triệu đồng; ông T.T.T. (huyện Đak Pơ) 900 triệu đồng; bà N.T.C.D. (huyện Đak Pơ) 700 triệu đồng; ông V.T.N. (thị xã An Khê) 520 triệu đồng; bà N.T.S.H. (huyện Đak Pơ) 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 11,2 tỷ đồng của bị can Nguyễn Phạm Hoàng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

Hành vi của bị can đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung "Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên".

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Phạm Hoàng 16 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.