Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Pơ (Gia Lai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Phạm Hoàng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 10-11/2023, ông Hoàng đã đưa thông tin gian dối cần tiền "đáo hạn ngân hàng" để vay của nhiều người. Sau khi vay được 7,3 tỷ đồng, ông Hoàng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 18/12, ông Phan Tiến Thu, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đông Gia Lai có văn bản báo cáo về vụ việc.

Theo đó, qua phản ánh của người dân địa phương, ngày 22/11, Agribank chi nhánh Đông Gia Lai đã kịp thời nắm bắt thông tin về việc ông Nguyễn Phạm Hoàng – thời điểm đó là cán bộ Agribank chi nhánh huyện Đăk Pơ Đông Gia Lai đi vay, mượn tiền của người dân bên ngoài, không có khả năng hoàn trả.

Ngay sau đó, Agribank chi nhánh Đông Gia Lai đã phân công cán bộ nghiệp vụ làm việc kiểm tra, đối chiếu toàn bộ dư nợ vay của ngân hàng thuộc địa bàn ông Hoàng được phân công phụ trách. Đồng thời phối hợp với cơ quan Công an huyện Đăk Pơ để làm rõ nội dung thông tin nhận được và xử lý vụ việc theo quy định.

Tuy nhiên, đây là hành vi giao dịch vay, mượn tiền của cá nhân ngoài các hoạt động nghiệp vụ của Agribank, không liên quan đến chức trách nhiệm vụ được giao. Vì vậy không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tài sản và quyền lợi của khách hàng đang giao dịch (vay vốn, gửi tiền) tại Agribank chi nhánh huyện Đăk Pơ, đơn vị trực thuộc Agribank chi nhánh Đông Gia Lai.

Đồng thời, Agribank chi nhánh Đông Gia Lai đã tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Phạm Hoàng theo quy định kể từ ngày 29/11/2023. Đến nay, ông Hoàng không còn là cán bộ viên chức của Agribank.