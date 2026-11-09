Cựu Phó Tổng giám đốc SeaBank Nguyễn Thị Hương Giang và cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc Lê Anh Tâm bị xét xử vắng mặt, lần lượt nhận mức án 10 và 12 năm tù do liên quan vụ án gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng cho ngân hàng.

Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo đã bỏ trốn, đang bị truy nã và được xác định ở nước ngoài. Do không thể triệu tập, cơ quan tố tụng tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.

Tại phiên tòa, thẩm phán Vũ Quang Huy công bố đơn của Giang gửi đến tòa thông qua luật sư. Trong đơn, bị cáo đề nghị giám định lại chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, đồng thời yêu cầu SeaBank chuyển toàn bộ hồ sơ gốc của những khoản vay liên quan đến vụ án để HĐXX đánh giá khách quan vai trò của những người tham gia.

Giang cho rằng, thời điểm năm 2012, tình hình tài chính của SeaBank khó khăn, quy trình phê duyệt tín dụng và giải ngân được kiểm soát chặt chẽ. Một số trường hợp cho vay phải trình Hội sở xem xét. Cựu lãnh đạo ngân hàng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Hội sở chính, đồng thời thừa nhận những sai lầm và mong được pháp luật khoan hồng.

Lập hồ sơ vay vốn khống, gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) điều hành nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng. Các công ty thành viên của tập đoàn cũng có dư nợ khoảng 150 tỷ đồng tại ngân hàng này.

Do cần tiền trả nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh, Long gặp Giang, khi đó là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để bàn việc tiếp tục vay vốn.

Hai bên thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Phiên tòa xét xử vắng mặt 2 nữ giám đốc. Ảnh: NH

Lê Anh Tâm, em vợ Long, biết việc thành lập các công ty chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ vay vốn khống, thực tế không phát sinh giao dịch mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar.

Dù vậy, Tâm vẫn ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản để Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền ngân hàng. Cáo trạng xác định Tâm đã giúp sức cho Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Trong khi đó, Giang bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện để Long chiếm đoạt tiền. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đề nghị phạt Giang 10-11 năm tù, Tâm 12-13 năm tù.

Bào chữa cho Tâm, luật sư cho rằng mức án đề nghị là quá nặng, bởi bị cáo thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Long, toàn bộ tiền sau đó được chuyển vào tài khoản của Chủ tịch tập đoàn, Tâm không được hưởng lợi.

Luật sư của Giang cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo chưa được làm rõ, còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai và không có tư lợi cá nhân. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Anh Tâm 12 năm tù và Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm đã vay 29,5 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng, trong đó chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng. Ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội xét xử Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 3/11/2013, Nguyễn Thị Hương Giang xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.