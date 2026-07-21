VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Anh Tâm (SN 1981, trú Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú Hà Nội), nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hiện cả hai bị can đều đang bị truy nã. VKSND TP Hà Nội đã truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar, có trụ sở tại số 406B Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar còn nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng, trong khi các công ty thành viên của doanh nghiệp này cũng còn dư nợ 150 tỷ đồng tại ngân hàng.

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Lập hồ sơ vay khống, gây thiệt hại cho ngân hàng

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ SeaBank Hai Bà Trưng và phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã gặp bà Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để trao đổi việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng.

Hai người sau đó thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Theo đó, ông Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar lập, ký khống hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Cáo trạng xác định, Lê Anh Tâm (em vợ ông Long) biết rõ việc anh rể thành lập các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Mặc dù thực tế không phát sinh việc mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để ông Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định Lê Anh Tâm là đồng phạm, giúp sức ông Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang, cáo trạng cho rằng dù biết hồ sơ vay vốn của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như kê khai, bà vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, sau đó ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bà Giang đã tạo điều kiện cho ông Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của SeaBank Hai Bà Trưng.

Ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm, sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan tố tụng xác định cả hai hiện đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Theo VKSND TP Hà Nội, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ nội dung vụ án, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Đồng thời, quyền bào chữa của hai bị can vắng mặt cũng đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND TP Hà Nội đề nghị hai bị can đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất để đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, hai bị can được xác định là tự từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.