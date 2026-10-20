Nữ giám đốc hãng phim tư nhân ở Hà Nội bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về việc có mối quan hệ trong ngành công an để nhận tiền "chạy án" cho một phụ nữ, chiếm đoạt tiền tỷ.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (SN 1979, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2020, bà Lê Thị Hải Anh là Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt, có trụ sở tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội. Đến năm 2021, do dịch Covid-19 bùng phát, công ty của bà Hải Anh gặp khó khăn, dẫn đến nợ nần, không đủ tiền để duy trì hoạt động của công ty, cũng như sinh hoạt gia đình.

Trong thời gian này, thông qua các quan hệ xã hội, bà Hải Anh quen chị O. (SN 1984), chị P. (SN 1982) và giới thiệu bản thân đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Hai người kể cho Hải Anh biết việc góp tiền mua chung thửa đất ở huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội, nhưng chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Chị O. và chị P. tin tưởng, nhờ Hải Anh thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ đối với thửa đất trên, đứng tên đồng sở hữu của cả hai; thống nhất để chị O. ứng tiền và trực tiếp chuyển hồ sơ cho Hải Anh.

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Ngày 10/6/2021, Hải Anh yêu cầu chị O. tạm ứng 20 triệu đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Sau khi nhận tiền và hồ sơ từ chị O., Hải Anh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Hải Anh cam kết sẽ giúp chị O. được cấp sổ đỏ và yêu cầu chuyển thêm 600 triệu đồng. Tin tưởng, chị O. đã chuyển cho Hải Anh tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng để “chạy” sổ đỏ chung với chị P. và sổ đỏ của riêng mình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải Anh dùng chi tiêu cá nhân hết, đến nay mới trả lại được 200 triệu đồng.

Đưa ra thông tin gian dối để lừa “chạy án”, chiếm đoạt tiền tỷ

Theo cáo buộc, tháng 5/2024, chị P. bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập làm việc do liên quan đến vụ án hình sự “Mua bán trái phép hoá đơn”. Lo sợ sẽ bị xử lý hình sự, chị P. gặp Hải Anh để nhờ “chạy án”. Hải Anh đồng ý giúp, yêu cầu chuyển 30 triệu đồng và một chai rượu để làm quà tặng. Tháng 5/2024, Hải Anh tiếp tục yêu cầu chị P. chi 2 tỷ đồng phí “chạy án”, sau đó hạ xuống còn 1,5 tỷ đồng.

Tháng 6/2024, chị P. đưa đủ số tiền trên cho Hải Anh, nhưng sau đó vẫn bị cơ quan công an gửi giấy triệu tập. Khi chị P. liên lạc để hỏi tình hình, Hải Anh nói đang xin gặp gỡ nhiều lãnh đạo ngành công an.

Thấy Hải Anh không giúp được mình, chị P. yêu cầu Hải Anh xác nhận việc chị đã đưa 1,5 tỷ đồng và nếu không giúp được sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền trên. Hải Anh đồng ý và ký vào biên bản cam kết.

Đến ngày 28/8/2024, chị P. bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Chị P. nhiền lần liên lạc yêu cầu Hải Anh trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không gặp, không trả lại tiền. Tháng 10/2024, chị P. đã gửi đơn tố giác hành vi của Hải Anh.

Quá trình điều tra, ngày 23/11/2024, Lê Thị Hải Anh đã giao nộp số tiền 270 triệu đồng để khắc phục trả cho chị P., đến nay còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.