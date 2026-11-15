Ông Đỗ Anh Tuấn, cựu sinh viên K40 Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã tài trợ 20 tỷ đồng cho ngôi trường mình từng theo học.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngày 14/11, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, cựu sinh viên K40, đã công bố tài trợ 20 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và học bổng của trường.

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội, 10 tỷ đồng trong số tiền trên được dành đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, 10 tỷ đồng còn lại dùng thành lập quỹ học bổng toàn phần dành cho sinh viên Khoa Điện tử - Viễn thông.

Trước đó, ngày 10/11, tập đoàn do ông Tuấn làm Chủ tịch HĐQT và Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hệ thống nhúng và hạ tầng dữ liệu.

Ông Đỗ Anh Tuấn, cựu sinh viên K40 Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tài trợ 20 tỷ đồng cho trường cũ. Ảnh: VNU

Được thành lập năm 1996 với tên gọi Khoa Công nghệ Điện tử và Viễn thông thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Khoa trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức, gắn với quá trình hình thành và phát triển Trường ĐH Công nghệ.

Năm 1999, Khoa tham gia hình thành Khoa Công nghệ trực thuộc ĐHQGHN. Đến năm 2004, khi Trường ĐH Công nghệ được thành lập, Khoa trở thành một đơn vị trong cơ cấu tổ chức của trường.

Từ quy mô tuyển sinh ban đầu khoảng 100 sinh viên mỗi năm, đến nay Khoa tuyển gần 1.100 sinh viên/năm, với khoảng 4.500 sinh viên đang theo học và 10 chương trình đào tạo ở các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Từ nền tảng Điện tử - Viễn thông, các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu của Khoa từng bước mở rộng sang kỹ thuật máy tính, kỹ thuật robot và nhiều hướng công nghệ mới.

Đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa hiện có 2 giáo sư, 11 phó giáo sư, 26 tiến s. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt khoảng 72%.

Trong 30 năm, Khoa Điện tử - Viễn thông đã ghi nhận khoảng 1.100 bài báo khoa học, trong đó gần 180 công trình được công bố trên các tạp chí thuộc nhóm ISI Q1 và Q2. Số lượt trích dẫn khoa học tăng từ khoảng 1.690 lượt năm 2016 lên hơn 10.000 lượt vào năm 2026.