VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (nguyên TGĐ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, từ khoảng tháng 10/2021- 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn Tổng giám đốc để bàn bạc, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận, chi nhánh miền trung, thực hiện các hành vi trái quy định của NHNN, NHNN chi nhánh TPHCM và Công ty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Theo VKSND Tối cao, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn TGĐ Công ty SJC để chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Báo Đầu tư

Bà Hằng chỉ đạo kế toán trưởng Công ty SJC căn cứ tờ trình khống soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng.

Bà Hằng bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng trị giá hơn 6,6 tỷ đồng; chỉ đạo giám đốc chi nhánh SJC miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC chi nhánh miền Trung.

Nguyên TGĐ SJC chiếm hưởng hơn 2,1 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tổng số tiền bà Hằng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng hơn 8,7 tỷ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo buộc khẳng định, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn TGĐ thực hiện hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, cựu TGĐ SJC đã chỉ đạo giám đốc SJC Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng bị cho là đã chỉ đạo giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng, giám đốc chi nhánh SJC miền trung và Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Từ ngày 14/6/2024- 27/8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

VKSND Tối cao xác định bà Hằng đã gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng.