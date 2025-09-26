Ngày 26/9, truyền thông Jamaica đưa tin Tyra Spaulding - cựu thí sinh Miss Universe Jamaica (Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica) 2023 được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 26. Theo Jamaica Observer, gia đình tìm thấy cô trong tư thế treo cổ bằng tấm rèm hồng vào khoảng 18h55' ngày 24/9 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết đang điều tra.

Tyra Spaulding.

Tổ chức Miss Universe Jamaica bày tỏ thương tiếc: “Cô ấy không chỉ là một thí sinh mà còn là một phụ nữ trẻ thông minh, đầy cảm hứng và có ảnh hưởng tích cực. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người yêu mến Tyra trong mất mát này”.

Trước khi qua đời, Tyra nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc chiến với những suy nghĩ tiêu cực. Trong một video, cô thổ lộ: “Tôi đang thực sự chiến đấu. Nửa tôi muốn ở lại, nửa muốn đi. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều nghĩ về cái chết”.

Dù vậy, cô cho biết việc tập luyện thể thao giúp bản thân có thêm động lực theo đuổi ước mơ nhưng thừa nhận mình thiếu “bản năng sinh tồn mạnh mẽ” và vẫn loay hoay tìm giải pháp thực tế cho những vấn đề cá nhân.

Tyra từng là ứng viên sáng giá ở Miss Universe Jamaica 2023.

Tyra hoạt động song song với vai trò người mẫu và kế toán. Năm 2023, cô tham gia Miss Universe Jamaica và dừng chân ở top 6, để lại dấu ấn với phong thái rực rỡ cùng những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và phòng ngừa tự tử.

Tyra từng chia sẻ nhiều câu chuyện cá nhân trên YouTube:

Nguồn: Sandra Rose, Our Today